Kendall Jenner responde a los rumores de que es “lesbiana en secreto”

La supermodelo y estrella de reality, Kendall Jenner, de 30 años, decidió hablar por primera vez en mucho tiempo sobre los persistentes rumores en redes que la describen como lesbiana o que estaría escondiendo su sexualidad.

En una entrevista reciente en el podcast “In Your Dreams with Owen Thiele”, Jenner abordó el tema con franqueza y un toque de molestia que encendió nuevamente el debate sobre su vida privada y la presión mediática que enfrenta.

La contundente respuesta de Kendall Jenner

Durante la conversación, Kendall reconoció que hay “todo un mundo en internet” que cree que podría ser lesbiana o que está ocultando su orientación real. Sin embargo, la modelo fue clara al afirmar que no se identifica como lesbiana actualmente y que, si lo fuera, no tendría problema en compartirlo.

“Conociéndome y sabiendo cómo quiero vivir mi vida, lo contaría si ese fuera el caso”, explicó Jenner, subrayando que no ve ningún motivo para ocultar ese aspecto de su vida si fuera verdad.

La estadounidense también destacó que el proceso de “salir del clóset” es distinto para cada persona y que no pretende minimizar la dificultad que puede representar para otros.

“Entiendo que hacer pública tu sexualidad no es fácil para nadie”, dijo, dejando claro que respeta las experiencias individuales pero que ella no se siente identificada con esos rumores.

Críticas a los comentarios crueles

Lo que más molestó a la modelo fue el tono agresivo y cruel con que suelen expresarse. Jenner calificó como dañinos aquellos mensajes que sugieren que ella estaría ocultando su sexualidad por motivos comerciales o que su posible identidad queer sería “mala para los negocios”.

“He visto cosas muy feas, como que ‘es malo para el negocio’”, señaló, con evidente incredulidad.

Asimismo, Kendall rechazó tajantemente que su orientación sexual esté siendo usada como una estrategia de imagen, y dejó en claro que no hay nada que esconder ni proteger en ese sentido.

Especulaciones en torno a Kendall

Los rumores sobre la sexualidad de Kendall no son nuevos, durante años usuarios de redes han especulado sobre su vida amorosa y han apuntado a supuestas amistades íntimas con mujeres, o a su carácter reservado con las citas públicas, como razones para pensar que podría ser lesbiana.

Esta narrativa ha sido discutida incluso en foros de fans, donde algunos atribuyen las especulaciones a su personalidad introvertida y su orden de privacidad frente a otros miembros de su familia.

Pese a eso, Jenner ha tenido relaciones con hombres conocidos públicamente, lo que ella misma ha compartido en distintas entrevistas a lo largo de los años.

Actualmente, para ella, el problema no es que se hable sobre su sexualidad, es la falta de empatía y respeto con que algunas personas lo hacen. “No digo que sea algo fácil, pero sabiendo cómo soy, lo diría”, insistió.