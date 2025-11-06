Kendall Jenner celebra su cumpleaños con poca ropa ¡Puro sabor!

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 03 de noviembre, Kendall Jenner celebró su cumpleaños número 30 con poca ropa a la orilla de la playa acobijada con el calor del clan Kardashian quienes no se perdieron el festejo de la modelo.

La celebración se llevó a cabo en la playa con fuegos artificiales, un gran banquete y una decoración idónea para el lugar. Lo más resaltante de los 30 de Kendall fueron los invitados como Kim y Khloé Kardashian, de igual manera Kylie y Cris Jenner. Además, se les unió sus grandes amigas Hailey Bieber y a la cantante y actriz Justine Skye.

Durante el cumpleaños, la música, diversión y el baile reinaron cuando cayó la noche con una luz tenue, antorchas y bombillas colocadas para la ocasión que generaba una atmósfera de mística y magia.

Este ambiente dio paso para que todos los invitados lucieran su mejor outfit playero, pero sin duda, quien se robó la atención fue la cumpleañera con una sensual aparición.

Kendall Jenner se “desnuda” en su cumpleaños

Sin pena ni vergüenza Kendall Jenner publicó una serie de fotos en donde luce semidesnuda en su día más especial.

Con poca ropa se fotografió la modelo de 30 años. Un sexy traje de baño sin sujetador era la foto principal que compartió, mientras que otra luce a la orilla de la playa disfrutando de la noche y el ambiente fiestero.

Elogios a Kendall Jenner

Como era de esperarse los comentarios estallaron a favor de Kendall Jenner por su figura de modelo y llevar su atrevimiento más allá.

Su hermana Khloé Kardashian se unió a los elogios de los admiradores de Jenner: “Eres un ser humano perfecto”, escribió.