Kendall Jenner y Bad Bunny buscan un "remember" tras encuentro en Nueva York

Luego de su éxito en la MET Gala 2024, donde impactó con su atuendo y fue el animador junto a Jennifer López, el cantante Bad Bunny decidió darse una vuelta por Nueva York y festejó el after party del evento, en compañía nada más y nada menos que de su ex, Kendall Jenner. Aunque terminaron en diciembre del año pasado, los famosos mantienen una bonita relación.

En imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, se ve cómo ambos gozaron de una increíble noche en la que bailaron, rieron y hablaron de muchas cosas. En un video, se les aprecia cantando "Te Boté Remix", un reggaetón del que boricua hace parte.

Asimismo, una fuente de People informó que en el lugar, "El Conejo Malo" y la socialité conversaron muy felices y compartieron su bebida. Era más que evidente que estaban disfrutando de su compañía, pese a que se ha estado rumorando que la modelo regresó con su ex, Devin Booker.

Bad Bunny ¿le lanzó una punta a su ex?

Para celebrar el Año Nuevo, en diciembre el boricua estrenó un tema que lleva por nombre "No me quiero casar", el último de su álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que vio luz el 13 de octubre del año pasado. Este nuevo sencillo, ya se convirtió en el himno de los solteros, al tratarse del desapego emocional a las personas con quien se podría mantener una relación.

En un fragmento de la canción, Benito Martínez (nombre de pila del artista), admite que, no tiene intenciones de casarse en los próximos tres años. De igual forma, asegura que, no quiere enlazarse hasta no ser millonario pero sí quiere ser padre y muy pronto encontrará la forma de tener un hijo.

"Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ve' mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, hey. Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé, pero hasta ahí, uoh, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamo' a vivir el hoy", canta. Con esto, surge la intriga si una de las razones por la que finalizó el idilio entre el intérprete de "Mónaco" y la empresaria, fue la disparidad entre sus planes a futuro.