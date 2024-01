¿Juntos pero no revueltos? Las pruebas de que Bad Bunny y Kendall Jenner despidieron el 2023 en el mismo lugar (+Video)

A mediados del mes de diciembre, trascendió la noticia de que la socialité Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny, habían puesto punto y final a su romance que duró alrededor de diez meses. Sin embargo, era un tema algo complicado de confirmar o desmentir siendo que ambos han mantenido en un total hermetismo la relación que tenían, y solo habían tenido algunas apariciones en público.

Ahora, una video podría confirmar que para finalizar el año de la mejor manera, decidieron limar asperezas y despedir el 2023 juntos, lo que podría dar a pensar que posiblemente nunca se separaron. Algunas fuentes le confirmaron al portal de noticias TMZ que la estadounidense y el reggaetonero viajaron con un grupo de amigos que tienen en común,entre ellos Justin y Hailey Bieber, a un increíble lugar cerca de Barbados para disfrutar el pasado 31 de diciembre.

Ni el boricua ni la supermodelo publicaron algo relacionado a su celebración, pero, Renell Medrano quien es amigo de Kendall, publicó en sus historias de Instagram, un video de los fuegos artificiales que alumbraron el cielo al pisar las doce de la noche del día 1 de enero de 2024. En el click se escucha al intérprete de "Perro negro", gritar con euforia: "¡Feliz Año Nuevo!", lo que corroboró lo explicado por las fuentes.

Pese haber estado juntos esa noche, uno de los informantes indicó que, no han retomado su amorío, solo están como amigos y no existe nada romántico entre ellos actualmente. Esta noticia desinfló al público que desde el inicio de su "noviazgo", los apoyó y aplaudió que estuvieran juntos, tomando en cuenta que sus vidas son muy diferentes.

¿Miedo al compromiso?

Para despedir el 2023, 'El Conejo Malo' estrenó para un videoclip muy adecuado a la celebración de Año Nuevo, que lleva por nombre "No me quiero casar", el último de su álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que vio luz el 13 de octubre del año pasado. Este nuevo sencillo, ya se convirtió en el himno de los solteros, al tratarse del desapego emocional a las personas con quien se podría mantener una relación.

En un fragmento de la canción, Benito Martínez (nombre de pila del artista), admite que, no tiene intenciones de casarse en los próximos tres años. De igual forma, asegura que, no quiere enlazarse hasta no ser millonario pero sí quiere ser padre y muy pronto encontrará la forma de tener un hijo.

"Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ve' mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, hey. Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé, pero hasta ahí, uoh, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamo' a vivir el hoy", canta. Con esto, surge la intriga si una de las razones por la que finalizó el idilio entre el intérprete de "Mónaco" y la empresaria, fue la disparidad entre sus planes a futuro.