LVBP: Reegie Corona adelanta las gestiones que ha hecho Leones del Caracas con Luis Sojo (+Declaraciones)

Leones del Caracas ha iniciado una reestructuración masiva en el equipo que va desde la importación, parte del cuerpo técnico y la gerencia. En las oficinas uno de los cambios más notorios fue la llegada de Luis Sojo como Gerente Deportivo, la cual se oficializó tras la salida de Víctor Gárate de la organización.

Reegie Corona reconoce conversaciones con peloteros criollos

Reegie Corona, exjugador de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ahora Asistente a la Gerencia Deportiva de los melenudos, ha sido otra de las incorporaciones de la organización en el ámbito de gestiones. El equipo de Meridiano conversó con el retirado infielder que vistió las indumentarias de Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, a lo largo de 7 calendarios.

"Estamos buscando la mejor manera de encontrar la estrategia correcta para darle balance al equipo. Hemos empezado conversaciones con muchos de los criollos, la mayoría estarán desde el primer día y otros están esperando permisos", comentó Corona, quien fungirá una labor importante al lado de Luis Sojo.

Leones del Caracas sigue sus labores en la temporada baja

Los capitalinos tienen mucho trabajo por delante en la temporada 2025-2026 de la pelota invernal, especialmente para intentar revertir lo que fue la no clasificación a la postemporada en la pasada edición. Una de las metas principales del equipo será asegurar un puesto en la fiesta de enero y, a partir de allí, encaminar la clasificación a la serie definitoria.

Desde el 2022, Corona cumple con el rol de Gerente Deportivo de Guerreros en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), y a partir de allí ha iniciado su trayectoria en las oficinas de equipos profesionales. En la venidera contienda de invierno vivirá su primera experiencia bajo esas responsabilidades en la LVBP.