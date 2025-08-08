LVBP: Leones anuncia su segundo importado para la temporada 2025-2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas dieron a conocer este viernes su segundo importado para la campaña 2025-2026. La información fue publicada en la redes sociales del conjunto melenudo, con un mensaje que reza “De Nueva York a Caracas”.

Se trata del lanzador derecho estadounidense Shea Spitzbarth, quien vivirá su segunda experiencia en la LVBP luego de estar con Cardenales de Lara en la 2024-2025, lanzando 2.0 episodios (2 juegos) con 2 hits permitidos y 3 ponches.

Shea Spitzbarth

El serpentinero norteamericano, oriundo de Staten Island, Nueva York, tiene experiencia en ligas menores con las filiales de Dodgers de Los Angeles, Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit y Rojos de Cincinnati.

“Estoy muy emocionado. El año pasado, cuando jugué con Lara (…) estuve contra Caracas y fue increíble”, expresó el serpentinero, de acuerdo con la periodista Georgeny Pérez. “Tuve que dejar Lara porque mi esposa estaba embarazada (…) Caracas tiene una gran afición y un excelente manager y creo que es la mejor oportunidad para volver a la MLB”.

Spitzbarth subió a Grandes Ligas con Pittsburgh en la campaña 2021 (5 juegos, 3.60 ERA).

Experiencia en ligas invernales

Shea Spitzbarth ha jugado en la LIDOM con Tigres del Licey (2019-2020), Águilas Cibaeñas (2023-2024) y en la LBPRC con Indios de Mayagüez (2022-2023) y Cangrejeros de Santurce (2024-2025). Representó a Curazao en la Serie del Caribe Miami 2024.

El año pasado estuvo con Rieleros de Aguascalientes en la LMB y con Staten Island FerryHawks en la Liga del Atlántico.

Sus números

El derecho tiene registro de 43 victorias y 29 derrotas con una efectividad de 3.00 y un whip de 1.22. Además ha realizado 36 rescates. Ha ponchado a 877 rivales y otorgado a 318 bases por bola.