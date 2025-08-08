MLB: Dominicano Jorge Alcalá recibe oportunidad en Cardenales de San Luis

Suscríbete a nuestros canales

Luego de casi 7 años luchando por consolidarse en el bullpen de Mellizos de Minnesota, Jorge Alcalá fue cambiado a Medias Rojas de Boston por el infielder Andy Lugo, el pasado 11 de junio.

En esta nueva organización, siguió batallando por una oportunidad en el relevo intermedio, pero la paciencia de los patirrojos fue un poco más limitada con el dominicano. Como consecuencia de ello, el pasado 5 de agosto fue asignado para designación.

El mayor beneficiado de ello fue Cardenales de San Luis, que dos días más tarde lo reclamaron de la lista de waivers, dando a partir del jueves pasado una tercera oportunidad al antillano.

Un tercer voto de confianza

Solo 19 presentaciones tuvo el serpentinero dominicano vistiendo el uniforme de Red Sox, logrando 1 hold y desperdiciando su única oportunidad de salvamento en ese periodo. Asimismo, permitió 11 hits, 4 jonrones, 11 carreras (6 limpias), concedió 8 bases por bolas y ponchó a 18 bateadores enfrentados.

De por vida, en esas siete campañas con Minnesota y Boston, Alcalá dejó foja de 9-13 con efectividad de 4.24, logrando 211 ponches en 204 innings en un total de 185 presentaciones como relevista.

Cabe destacar que, este respaldo que ofreció el conjunto de San Luis es parte de un movimiento arriesgado pero que podría ver sus frutos para la organización. Dicha estrategia de reestructuración incluyó dejar ir a los abridores experimentados Phil Maton y Ryan Helsley (7 años en el equipo), además del versátil Steven Matz.