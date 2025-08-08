MLB: Medias Rojas de Boston adquieren a este venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Medias Rojas de Boston ha reclamado en waivers al receptor venezolano Ali Sánchez, antes de la jornada de este viernes 8 de agosto. Esta información la dieron a conocer los Toronto Blue Jays, quienes lo habían designado para asignación hace nada más que tres días.

El venezolano de 28 años tiene 4 años de experiencia en las Grandes Ligas, en los que ha podido jugar con los uniformes de los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, Miami Marlins y Toronto Blue Jays, respectivamente.

Ali Sánchez - Toronto Blue Jays

Desde su llegada en 2020, ha apoyado al jugar un total de 43 compromisos, con 108 turnos al bate, cinco carreras anotadas, 19 imparables, 5 dobles, cuatro remolcadas, dos bases robadas, cinco boletos, 30 ponches y un promedio ofensivo de .176.

En esta temporada 2025, registra un total de ocho juegos disputados, 21 turnos, dos carreras anotadas, cinco imparables, dos dobles, cinco ponches y promedio de .238.

En las Ligas menores del conjunto canadiense este mismo año, tiene un total de 179 turnos al bate, 24 carreras anotadas, 50 hits, 6 cuadrangulares, 28 remolcadas y un promedio de .279. Esta es una nueva oportunidad de mostrar su talento en otra organización, con la finalidad de que se pueda establecer como una pieza importante para la planificación de los Medias Rojas de Boston.

Finalmente, Ali Sánchez debe demostrar todo su talento y darle un beneficio a esta franquicia de los Red Sox que está peleando por la División Este de la Liga Americana, y al mismo tiempo, ser un referente en una posible postemporada.