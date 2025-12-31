Barcelona rompe acuerdo con importante patrocinante

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha tomado la decisión de resolver el contrato de patrocinio que mantenía con la empresa Zero-Knowledge Proof (ZKP), vinculada a la tecnología blockchain. Este acuerdo convertía a la compañía en socio oficial de protocolo criptográfico del club azulgrana, con vigencia prevista hasta el año 2028.

La relación entre ambas partes se había establecido como parte de la estrategia del club para explorar nuevas vías de ingresos relacionadas con la innovación tecnológica y el entorno digital. ZKP había ganado visibilidad dentro del ecosistema del Barcelona, alineándose con la apuesta de la entidad por proyectos vinculados a la transformación digital y las nuevas tecnologías.

Sin embargo, el club ha optado finalmente por poner fin a este acuerdo, dando por resuelto el contrato de patrocinio antes de la fecha estipulada. El equipo culé continúa revisando y ajustando su cartera de socios comerciales en función de sus intereses económicos, estratégicos y de reputación.

Barcelona termina vínculos con ZKP

Los blaugranas indicaron en su comunicado sobre la ruptura con el mencionado patrocinio que su compromiso con la transparencia, la protección de su reputación institucional y el cumplimiento del rigor de los acuerdos están por encima de cualquier eventualidad. Además de eso, el club reiteró que la promoción de este tipo de activos "no estaban previstos en el acuerdo firmado".