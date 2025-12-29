FC Barcelona ya piensa en fichar a este delantero para el futuro

Suscríbete a nuestros canales

El Fútbol Club Barcelona ya piensa en el futuro, con la finalidad de llegar a sus principales y máximos objetivos en el 2026. Aunque en la actualidad el foco mediático se ha puesto en ajustes recientes dentro de la plantilla, como posibles salidas y recambios defensivos, la directiva trabaja con una mirada más amplia de cara al próximo mercado de fichajes.

La prioridad del conjunto culé pasa por asegurar el futuro del ataque y anticiparse a cualquier situación que los perjudique con respecto a su rendimiento de juego colectivo. Todo esto, pensando también en tener a los mejores componentes posibles para su máxima figura, Lamine Yamal.

En ese contexto aparece el nombre de Dusan Vlahovic. El delantero serbio de la Juventus de Turín finaliza contrato en junio de 2026 y su continuidad en el club italiano está lejos de estar garantizada.

¿Barcelona piensa en fichar a Dusan Vlahovic?

Tras un verano marcado por desacuerdos contractuales y falta de protagonismo, no hubo renovación y el futbolista afronta su último tramo de vinculación con los italianos, una situación que ha despertado el interés de varios grandes y uno de ellos es precisamente el Barcelona.

El club azulgrana ya ha establecido los primeros contactos para valorar una posible incorporación. La estrategia es clara, ya que es aprovecharse de esta situación que permitiría fichar a un delantero de primer nivel y por un costo muy bajo.

El interés por Vlahovic no es casualidad, debido a que desde hace tiempo han estado en la búsqueda de un plan alternativo para Robert Lewandowski, cuyo futuro continúa siendo una incógnita y ya la edad comienza a generar inquietud en los fanáticos.

Finalmente, si el FC Barcelona valora su perfil como una oportunidad de mercado, no cabe duda de que este será uno de los temas más relevantes en los próximos meses dentro del fútbol mundial.