El 5y6 sabatino vuela alto: Se convierte en la recaudación nocturna más exitosa del año

El óvalo de Coche encendió sus luminarias para presentar este sábado 14 de febrero, la séptima reunión de la temporada 2026 en el emblemático hipódromo La Rinconada, con una cartelera de ocho competencias que incluyó la disputa de una Condiciona Especial que fue ganada por el ejemplar Ponsigue

Entre el brillo de los reflectores y la adrenalina de la afición hípica, se dio otra cita nocturna a fin de seguir con la continuación del misticismo de las carreras bajo las estrellas al principal óvalo del país.

La jornada ganadora inició con victoria para Big Valdi (número 4), con la monta del jinete Francisco Quevedo y la preparación de Riccardo D'Angelo, por lo que dejó crono de 86,2 en el tiro de 1.400 metros y abonó dividendo de Bs. 55,69 a ganador.

Luego en la segunda carrera que fue la Condicional Especial para caballos nacionales e importados de tres años triunfó de manera sorpresiva Ponsigue (número 1), conducido por Félix Velásquez y el ensillaje de German Rojas. El tiempo final fue de 72,1 para el recorrido de 1.200 metros y así culminó con el ciclo de las no válidas

El juego del 5y6 nocturno recolectó un monto sellado de Bs. 127.268.100,00. de los cuales Bs. 17.817.534,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 68.724.774,00.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió a la importada Miss Paola, pues abonó Bs. 86,54 por concepto de ganador.