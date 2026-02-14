De Japón para la historia: Los triunfos que convierten a Forever Young en una leyenda de oro

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo King Abdulaziz, en el corazón del Reino de Arabia Saudita, fue testigo de una gesta que roza la perfección. Forever Young (Jpn), el formidable corredor asiático, ratificó su estatus como el mejor caballo del planeta tras conquistar, por segundo año consecutivo, la Saudi Cup (G1), la prueba con la bolsa de premios más generosa del hipismo mundial.

Bajo la impecable conducción de su jinete habitual, Ryusei Sakai, el hijo de Real Steel no tuvo piedad ante sus rivales. El pupilo de Yoshito Yahagi exhibió una condición física envidiable y ejecutó una estrategia magistral por las líneas internas. Tras una partida limpia desde la gatera intermedia, el ejemplar se mantuvo a la expectativa, al acecho de los punteros, en una demostración de paciencia y control.

La definición de la carrera resultó una exhibición de poderío absoluto. En cuanto surgió el espacio junto a la baranda, Sakai movió las riendas y la respuesta de su cabalgadura fue inmediata. Forever Young dejó tierra de por medio en la recta final y confirmó que, en la actualidad, no tiene enemigos sobre la arena.

Un palmarés bañado en oro: Forever Young Arabia Saudita

Con este nuevo triunfo, el defensor de las sedas de Susumu Fujita eleva su récord a 11 victorias en 14 actuaciones, una efectividad asombrosa que incluye los escenarios más exigentes del calendario internacional. Su hoja de ruta es, sencillamente, histórica:

2026: Saudi Cup (G1).

2025: Saudi Cup (G1), Breeders' Cup Classic (G1) y Nippon TV Hai.

2024: Tokyo Daishōten (G1), UAE Derby (G2), Saudi Derby (G3) y Japan Dirt Classic.

2023: Zennippon Nisai Yushun y JBC Nisai Yushun.

A la caza del récord mundial: Producción Victorias

El impacto de esta victoria trasciende el trofeo. Al sumar otros 10 millones de dólares a su cuenta personal, Forever Young alcanza una producción total de $31.195.968,49. Esta cifra lo consolida como el segundo máximo productor de dinero en la historia del turf mundial y reduce la brecha frente al líder absoluto, Romantic Warrior (IRE), quien acumula $34.104.288,62.

La hípica japonesa vive su época dorada y Forever Young es su máximo estandarte. El mundo aguarda ahora por su próximo desafío, en una campaña que busca derribar todos los récords financieros y deportivos que aún quedan en pie.