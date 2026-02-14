¡Atención hípicos! Cambio de última hora en la tercera válida del 5y6 este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número ocho de la presente temporada se inicia este domingo 15 de febrero en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 10 carreras con dos pruebas selectivas Grado III, mientras que el atractivo 5y6 nacional arrancará a la altura de la quinta competencia.

El Trueno: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la tarde de este sábado 14 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un nuevo ejemplar que no participará justamente en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de El Trueno (número 6) que estaba inscrito en esta válida para el juego de las mayorías en lo que respecta al lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros. Era montado por el jinete profesional Reniel Rondón y la presentaba Henry Trujillo.

A su vez, el nacido y criado en el Haras Gran Sol corrió en su última actuación pública del día 01 de febrero del presente año, fue capaz de llegar décimo a 19 cuerpos del ganador importado Juan Valdez (USA).

Motivo del Retiro de El Trueno: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo sábado 14 de febrero, El Trueno quedó retirado por Traumatismo Generalizado.

Con este retiro de El Trueno se suma también al retiro de El Gran Solinero.