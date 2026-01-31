Reniel Rondón: “Si superamos detalles de la partida, este ejemplar mejorará mucho en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Reniel Rondón con experiencia internacional a pesar de no alcanzar victoria todavía en este arranque de temporada acumula un total de cinco actuaciones que se traducen en un segundo, dos tercer y un fuera de carrera que equivale a un 60% de efectivada por estar metido en pizarra.

Entrevista: Batacazos 5y6 nacional La Rinconada

Rondón no baja la guardia y esta semana tiene dos nuevos compromisos a realizar, el jinete que sabe lo que hace solo esta a la espera de nuevas y mas oportunidades que le permitan poner en práctica todo su conocimiento en un mundo tan competitivo como La Rinconada.

El jueves en la mañana el látigo se encontraba ejercitando varios ejemplares y una vez se desocupo converso para las cámaras de Meridiano Web.

Dos compromisos Reniel y en el 5y6 nacional, el primero de ellos con el ejemplar Cedsrunner del entrenador Henry Trujillo.

- El jinete expresó su gratitud hacia el preparador por la confianza depositada en él para este compromiso. El profesional del látigo confía en brindar un espectáculo de altura durante el arranque del 5y6 nacional y, fundamentalmente, apuesta por una notable evolución del ejemplar respecto a sus actuaciones previas.

Buena partida: Datos Hípicos La Rinconada Jinete

Luego estarás en el lomo del ejemplar Gran Lorenzo en la cuarta válida del 5y6 nacional.

- Este castaño de cinco años, también bajo las órdenes de Trujillo, enfrenta el reto de superar sus dificultades en los primeros metros de carrera. La meta del equipo para este domingo es garantizar un brinco efectivo que le permita al ejemplar mostrar su verdadera capacidad y asegurar una posición destacada en el marcador.

Saludos a toda la fanaticada, aprovecho de invitar a todos a que vengan al óvalo de Coche y no olviden sellar su 5y6.