Nunca es tarde: El Jinete profesional Reniel Rondón se rencuentra con la victoria luego de tres años

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Reniel Rondón logra triunfar después de 3 años

Reniel Rondón, jinete profesional, quien estuvo en Japón montando en los últimos dos años, regresó a Venezuela para recuperar terreno en el hipódromo La Rinconada. La cuarta carrera de la jornada de este domingo, reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras,

Rondón tuvo la oportunidad de llevar las riendas de la yegua Only Rose, que se ubicó en el medio del pelotón en los primeros mil metros de carreras. Al entrar al derecho, Rondón con Only Rose avanzó con fuerzas por el centro de cancha para quebrar la resistencia de Lady Soal, que parecía inalcanzable. El crono de la carrera fue de 89,3 para 1.400 metros.

Only Rose, hija de Champlain entrenada por Jessenia Romero, que vistió los colores del Stud “Rose” consiguió su quinta carrera en 37 presentaciones. Para la joven entrenadora fue su cuarto lauro en la temporada y la primera para el jockey Reniel Rondón.

Reniel Rondón, con experiencia en Japón, en los últimos dos años retornó al país y ya cuenta con su primera victoria. La última vez que ganó en Venezuela fue en el 2022, donde consiguió un par de victorias. Eso ocurrió en Valencia con el ejemplar King Sebastián para el entrenador Reynolds Betancourt el 09 de julio, y con Victory Gold para el entrenador José Luis García, también en Valencia.

Mientras que la última victoria conseguida en La Rinconada fue en el 2018, con el ejemplar Miss Bicentenaria para el entrenador Morris Salswash, el 19 de mayo.