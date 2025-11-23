Una locura de atar: Un carro ambulancia arremete contra ejemplares cuartos de milla en plena carrera oficial

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Evangeline Downs, situado en Opelousas, Louisiana, organizó este sábado por la noche una cartelera con ocho carreras solo para ejemplares cuarto de milla. En la octava carrera del día (la última), ocurrió algo inusual al ordenarse la partida.

Lo cierto del caso, que la jornada llegaba a la última carrera, octava en el orden, que se disputaba por un Allowance de 14 mil dólares exclusiva para cuartos de milla en 870 yardas (795 metros) con la participación de ocho ejemplares.

En el video se puede observar claramente que la ambulancia se desplazaba por las líneas internas en dirección hacia el partidor, el cual se encontraba ubicado aproximadamente a 200 metros después de la última curva del circuito. Este movimiento ocurrió justo en el momento en que se dio la orden de partida para la carrera.

Lo más preocupante es que ni el juez encargado de la partida ni las demás autoridades presentes parecían haberse percatado de esta situación, lo que pudo haber representado un riesgo significativo para los participantes y el desarrollo del evento.

Por otro lado, los jinetes demostraron una gran habilidad y rapidez de reacción al notar lo que estaba ocurriendo. Con destreza lograron controlar y contener a sus cabalgaduras, orientándolas hacia las líneas externas de la pista para evitar un posible choque frontal con el vehículo ambulancia.

A pesar de esta inesperada situación, la victoria en la competencia fue para One Fast Cajun, quien cruzó la meta en primer lugar. Sin embargo, debido a las circunstancias anómalas y la interferencia que pudo afectar la integridad de la carrera, los jueces decidieron invalidar oficialmente el resultado del evento, dejando la competencia sin un ganador válido.