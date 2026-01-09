"Tranquilo, te pitan ahora penalti": La historia de la provocación que desató la furia del Cholo

Suscríbete a nuestros canales

El derbi madrileño ha vuelto a demostrar que se juega con las pulsaciones a mil, no solo dentro del césped, sino también en el área técnica. Lo que parecía un cruce de palabras habitual en la tensión de una semifinal de la Supercopa de España ha escalado a un conflicto institucional y deportivo tras revelarse los detalles de la provocación de Vinícius Júnior que desencadenó la ácida respuesta de Diego Pablo Simeone.

El origen: Una mano y una sonrisa

Corría el minuto 81. Tras un potente disparo de Julián Álvarez que impactó en la mano de Antonio Rüdiger, el banquillo del Atlético de Madrid saltó en bloque reclamando una pena máxima que el colegiado Mateo Busquets no concedió.

Según captaron las cámaras de televisión y confirman fuentes cercanas al terreno de juego, Vinícius Júnior, lejos de ignorar las protestas rivales, se acercó a la zona técnica rojiblanca con una actitud desafiante.

"Sí, sí, os van a pitar penalti", soltó primero el brasileño con ironía.

Ante el pedido de Simeone de que se centrara en jugar, el extremo del Real Madrid redobló la apuesta, dirigiéndose directamente al técnico argentino con una sonrisa burlona: "Tranquilo, te pitan ahora penalti".

La respuesta del "Cholo": "Florentino te va a echar"

La frase de Vinícius actuó como un detonante para Simeone, conocido por su temperamento volcánico. El técnico colchonero no se quedó callado y lanzó una advertencia que ha dado la vuelta al mundo:

"Acordate, te va a echar Florentino. Acordate de lo que te digo, te va a echar".

Este intercambio provocó un tumulto en la banda que obligó a intervenir al cuarto árbitro. La tensión no terminó ahí; cuando Vinícius fue sustituido minutos después, Simeone gesticuló hacia él señalando los pitos de la grada: "Vini, escucha, escucha", le gritó, mientras el brasileño pedía la tarjeta para el argentino.

El fair play a debate

El incidente ha provocado una división de opiniones en el mundo del fútbol:

Xabi Alonso (Entrenador Real Madrid): Fue tajante al defender a su jugador y censurar la actitud del Cholo. "No es ejemplo de buen deportista. No todo vale y hay que tener respeto por el rival", declaró el técnico tolosarra tras el encuentro.

Diego Simeone: En rueda de prensa, fiel a su estilo, intentó restarle importancia con un toque de ironía: "No me acuerdo de lo que pasó, tengo una memoria complicada", afirmó, aunque las imágenes no dejan lugar a dudas.

Vinícius Jr: El brasileño trasladó la pelea a las redes sociales, publicando un mensaje directo tras la victoria blanca (2-1): "Has perdido otra eliminatoria", escribió, acompañando el texto con emoticonos de burla.

El acta arbitral reflejó amonestaciones para ambos por "discutir con un técnico/jugador adversario sin llegar al insulto". Sin embargo, el Comité de Disciplina podría entrar de oficio si considera que las provocaciones mutuas excedieron los límites de la deportividad.