Chelsea se lanza por Vinicius Jr. con increíble oferta millonaria

En un lapso de dos años Vinicius Jr. pasó de convertirse en el mejor jugador del Real Madrid y gran aspirante al Balón de Oro a ser el más criticado por parte de la afición merengue y posiblemente a entrar en el mercado para este verano, donde equipos como el Chelsea comienzan a mostrar su billetera por el jugador.

La primera gran oferta por el extremo ya llegó y tiene como protagonista al Chelsea. De acuerdo con información publicada por The Guardian, el conjunto londinense ha sido el primero en mover ficha de manera contundente en la puja por Vinicius.

El club inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa 135 millones de libras, cifra que equivale a unos 158 millones de euros al cambio actual, con el objetivo de hacerse con los servicios del futbolista. Una propuesta que refleja la magnitud del interés y que podría marcar el ritmo del mercado.

Vinicius Jr. pitado en el Santiago Bernabéu

Antes de que estallara la bomba de lo que soltaría el Chelsea por el brasileño, el jugador fue duramente pitado por los fanáticos en el más reciente encuentro de la Casa Blanca contra Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, donde sellaron una goleada contundente (5x1) con Hat-Trick de Gonzalo García.

Precisamente en La Liga, el delantero no agita las redes desde el pasado 4 de octubre, siendo una sequía goleadora que ha bajado su valor entre los jugadores más cotizados en la actualidad, por lo que abre una oportunidad de los madridistas de escuchar ofertas como la propuesta por el Chelsea.

En lo que va de temporada, Vini Jr. ha anotado cinco goles y repartido cinco asistencias en 18 compromisos disputados en la Primera División de España. Asimismo, apenas ha repartido dos asistencias en seis desafíos en la UEFA Champions League.