Vini Jr. y un hito para la historia: 150 victorias en LaLiga con el Real Madrid

Vinícius Júnior alcanzó la emblemática marca de 150 victorias en LaLiga española tras el reciente triunfo del Real Madrid ante el Betis. El conjunto blanco no solo sumó tres puntos, sino que lo hizo con autoridad, imponiéndose con un contundente 5-1 en el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, el delantero brasileño ya suma 225 partidos disputados en la Primera División defendiendo la elástica madridista, manteniendo un promedio de efectividad envidiable.

Una evolución constante desde el derbi de 2018

La trayectoria de "Vini Jr." en el fútbol español comenzó oficialmente el 29 de septiembre de 2018, nada menos que en un derbi capitalino frente al Atlético de Madrid. Desde aquel debut, el atacante ha recorrido un largo camino de maduración futbolística.

A lo largo de estos años, ha logrado convertir 66 goles en el certamen local, transformándose de un extremo veloz con dificultades en la definición a uno de los finalizadores más letales del planeta. Su regularidad le ha permitido consolidarse como el referente ofensivo más determinante del esquema merengue en la actualidad.

Un palmarés envuelto en títulos

Durante su estancia en la capital española, el brasileño ha sido pieza fundamental en la conquista de la hegemonía blanca. Hasta la fecha, Vinícius ha levantado el trofeo de LaLiga en tres ocasiones (2020, 2022 y 2024).

Su capacidad para desequilibrar en los metros finales y aparecer en los momentos de mayor presión ha sido la llave para abrir defensas cerradas y asegurar puntos críticos en las últimas campañas, consolidando su estatus de figura mundial.

Las víctimas favoritas y sus mejores registros

Las estadísticas detalladas de su paso por España revelan datos interesantes sobre su rendimiento:

El Celta de Vigo como rival predilecto: Es el equipo al que más veces ha derrotado, acumulando 11 triunfos ante los gallegos.

Temporada dorada: Su mejor registro individual de victorias en un solo curso ocurrió en la campaña 2021/22 , donde celebró 25 triunfos con el plantel profesional.

Efectividad: Ha logrado sus 150 victorias en apenas 225 encuentros, lo que representa un porcentaje de éxito superior al 66%.

Homenaje en la "Casa Blanca"

Para conmemorar este acontecimiento, el presidente del club, Florentino Pérez, le entregó una camiseta especial con el número 150 en la espalda, alusiva a los éxitos obtenidos. El acto protocolario se realizó en las instalaciones del Bernabéu ante la mirada de una afición que lo idolatra.

"Vini Jr. llegó a las 150 victorias en Liga como madridista con el triunfo ante el Betis", destacó el reporte institucional del club. El jugador posó con orgullo junto al directivo y recibió una ovación cerrada de sus compañeros, reforzando el vínculo emocional que mantiene con la entidad en el punto más alto de su carrera.

¿Hacia dónde llega el techo de Vini Jr.?

Con ocho temporadas en el club y siendo aún muy joven, el brasileño proyecta cifras que podrían pulverizar los registros de grandes leyendas históricas del madridismo. El presente del Real Madrid es brillante, y récords individuales como este no hacen más que potenciar el espíritu colectivo de un equipo que parece no tener techo en el corto plazo.