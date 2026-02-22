Venezolanos comienzan por todo lo alto la temporada 2026 de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Major League Soccer comenzó todo y con acento venezolano. En apenas la primera jornada que se está efectuando durante este fin de semana, dos futbolistas criollos dejaron su huella con actuaciones determinantes que ilusionan tanto a sus clubes como a la afición vinotinto.

Los reflectores apuntaron hacia dos equipos en particular que tienen todas las intenciones de luchar por el título y, de la mano del talento nacional, dar un salto de calidad hacia sus objetivos colectivos.

Venezolanos - MLS

El primero en sacudir las redes fue David Martínez, quien escribió su nombre en la historia al convertirse en el primer venezolano en marcar en esta campaña. El atacante abrió el marcador en la contundente victoria 3-0 de Los Angeles Football Club frente al Inter de Miami.

Su definición no solo encaminó el triunfo, sino que sigue confirmando su crecimiento como futbolista en una liga que sigue en desarrollo y que año tras año busca ser más exigente.

El venezolano de 20 años mostró movilidad, lectura de espacios y contundencia en el área, cualidades que lo han consolidado como una pieza más que importante en la planificación de su cuerpo técnico.

Pero la jornada no terminó allí para los jugadores criollos. En el triunfo 2-0 del FC Cincinnati sobre Atlanta United, Ender Echenique también se hizo presente. El carrilero derecho asistió el primer tanto del encuentro y fue titular durante 89 minutos, destacando por su despliegue físico y precisión en los centros, respectivamente.

Echenique inició la temporada de la mejor manera posible. Su actuación confirmó que está listo para asumir mayores responsabilidades este año dentro del campo. Desde su banda generó profundidad constante, ganó duelos individuales y les otorgó beneficios a sus compañeros.

Finalmente, la temporada apenas comienza, pero el mensaje es claro y contundente: los venezolanos quieren ser protagonistas en la MLS con goles y asistencias para brillar como nuevas estrellas dentro de esta competición.