Jefferson Savarino atrapado en el caos venezolano

Jefferson Savarino es de los futbolistas venezolanos con mayor regularidad internacional. Su trabajo con Botafogo está bien valorado en Brasil, donde es ídolo y figura del equipo. Lo ocurrido en la madrugada del sábado en Caracas, ocasionó que el vinotinto quedara atrapado en el país.

El gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que terminó con Nicolás Maduro capturado y trasladado a Nueva York. Tras esta situación, se cerró el espacio aéreo venezolano y Savarino no pudo viajar a Brasil para incorporarse al Botafogo, causando preocupación.

El Fogao confirmó que el jugador y su familia se encuentran seguros, aunque su regreso permanece en suspenso. La incertidumbre obliga al equipo carioca, ahora bajo la dirección del argentino Martín Anselmi, a replantear su ofensiva sin uno de sus referentes más importantes para 2026.

Crisis política en Venezuela: el deporte en pausa

La situación política en Venezuela vio condicionada el deporte y a sus atletas. El cierre de aeropuertos en Caracas no solo afectaron la movilidad de figuras como Jefferson Savarino, también que de disputará la Jornada 2 del Round Robin en el beisbol del país.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión oficial de la segunda jornada del Round Robin, prevista para el 3 de enero, en medio del 'estado de conmoción' que vive el país. Caribes, Magallanes, Bravos y Águilas vieron sus compromisos cancelados.

El presidente del circuito, Giuseppe Palmisano, explicó que la medida busca resguardar la seguridad de jugadores, fanáticos y personal, aunque admitió que será difícil mantener el calendario si la crisis se prolonga. En las próximas horas se conocerán más detalles sobre la situación del país.