¡El que le faltó con la Vinotinto! Jefferson Savarino vuelve a anotar con Botafogo

Suscríbete a nuestros canales

Botafogo jugó este miércoles por la jornada número 22 de la Serie A del Brasileirao al enfrentar al Mirassol en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, donde sumó un punto, aunque insuficiente para arrebatarle el cuarto puesto en la tabla.

El venezolano Jefferson Savarino hizo acto de presencia en dicho partido al convertir el primer gol de su equipo a los doce minutos de partido. Desde que es dirigido por Davide Ancelotti, ha sumado tres tantos en el fútbol brasileño en 2025.

Luego de una carrera extraordinaria de Santiago Rodríguez, el atacante oriundo de la localidad zuliana de San Francisco recibió el balón para luego definir en el mano a mano contra el portero rival.

Desafortunadamente, el gol del zuliano no fue suficiente para darle la victoria a la escuadra carioca, que terminó igualando a tres con un Mirassol que le remontó un 3-0 en el complemento y se niega a darle el cupo directo a Fase de Grupos de Copa Libertadores de América.

Son cuatro los goles que posee Savarino en liga, de los cuales tres han sido bajo la dirección de Ancelotti. Asimismo, tiene seis tantos en la actual campaña, mismo número que registra en asistencias.