Jefferson Savarino retoma confianza con Botafogo previo a eliminatorias

El Botafogo se enfrentó este sábado contra el Fortaleza por la decimonovena jornada de acción del Campeonato Brasileirao, donde consiguió una importante goleada por cinco goles a cero en la Arena Castelao de Ceará.

Como ha sido costumbre en el equipo que ahora dirige el italiano Davide Ancelotti, el venezolano Jefferson Savarino partió desde el arranque y disputó cincuenta y ocho minutos, contribuyendo con uno de los goles.

A los cincuenta y tres minutos de partido, el criollo sería el encargado de cobrar un tiro de esquina, el cual estaría dirigido hacia la cabeza de un David Ricardo que lograría rematar hacia el arco y hallar la red.

Durante sus últimos dos partidos, posee un gol y una asistencia, siendo clave tanto para la clasificación de Botafogo a cuartos de final de la Copa do Brasil como para que los cariocas puedan subir a la quinta posición del campeonato liguero.

En 2025 posee cuatro goles y seis asistencias con su club, algo que le permite establecer un buen ritmo de cara a las eliminatorias sudamericanas, en cuyas últimas jornadas enfrentará con la selección de Venezuela a sus similares de Argentina y Colombia.