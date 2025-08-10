Nahuel Ferraresi disfruta de un gran momento con miras a septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha número diecinueve del Campeonato Brasileirao, el Sao Paulo se midió frente al Vitoria en el Estadio Morumbí en busca de tres puntos que le permitan meterse en la pelea por los puestos de clasificación a Copa Libertadores.

El venezolano Nahuel Ferraresi fue alineado como titular, siendo una de las principales figuras del equipo local en la zaga central. Del mismo modo, ha mostrado buenas cualidades en el ámbito ofensivo.

Durante el segundo tiempo, tras un tiro de esquina, tomó el balón para mandarlo al medio hacia José Sabino, quien anotaría para duplicar la ventaja y así sentenciar el triunfo de la escuadra paulista en casa.

Atención, Vinotinto

Ya son tres asistencias en los últimos cuatro partidos para el defensor de la selección venezolana de fútbol. Del mismo modo, acumula cuatro contribuciones de gol (todas asistencias) en lo que va de campaña.

Se trata de un aspecto positivo para 'La Vinotinto', que jugará en el mes de septiembre sus últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 ante Argentina y Colombia.