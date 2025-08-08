Liga FUTVE: Atacante de La Vinotinto estaría de regreso al fútbol venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En medio del movimiento del mercado de fichajes en la Liga FUTVE, ha comenzado a circular con fuerza un rumor que podría sacudir el panorama local y es que el extremo venezolano Darwin Machís habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de UCV FC, actual campeón del Torneo Apertura 2025.

Según dio a conocer Mario Sánchez en su cuenta X, las negociaciones estarían muy avanzadas, aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte del club ni del propio futbolista. De concretarse, sería uno de los fichajes más llamativos del semestre, no solo por el nivel del jugador, sino por lo que representa su regreso al fútbol nacional.

Darwin Machis vuelve a Venezuela después de brillar en Europa

Machís, de 32 años, viene de jugar con el Real Valladolid en la Primera División de España, y cuenta con una amplia trayectoria internacional que incluye pasos por el Granada, Udinese, Huesca y Cádiz, entre otros. Su llegada a UCV FC aportaría experiencia, desequilibrio y jerarquía en ataque, algo que el club buscaría de cara al Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Por ahora, la afición tricolor se mantiene expectante ante lo que podría ser uno de los bombazos del mercado en Venezuela.

Es la segunda gran noticia en cuanto fichajes en la Liga FUTVE, tomando en cuenta que Yordan Osorio, defensor de La Vinotinto está cerca de arribar al Deportivo La Guaira.

En caso de jugar con UCV, sería la primera vez desde la temporada 2011-2012, que Darwin Machis vea acción en el fútbol venezolano, recordando que su pasado en esta liga fue con Mineros de Guayana.