Liga FUTVE: Jugador de La Vinotinto podría regresar al fútbol venezolano con este equipo

Suscríbete a nuestros canales

La Liga FUTVE podría tener un fichaje estelar en las próximas horas, ya que se especula sobre la llegada del defensor de la Vinotinto, Yordan Osorio, quien podría recalar en uno de los clubes del balompié nacional.

En este caso sería Deportivo La Guaira el interesado en contar con los servicios del central de 31 años de edad, quien tiene un amplio recorrido en el fútbol extranjero.

La llegada de Yordan Osorio sería inminente

Así lo informó Mario Albert Sánchez en su cuenta personal de la red social X, donde prácticamente catalogó la llegada de este jugador a La Guaira como inminente.

"¡Explota el mercado en el Futve! El defensor central Yordan Osorio está a pequeños detalles de ser nuevo jugador de Deportivo La Guaira. Las próximas horas son claves", escribió Sánchez.

Respecto a Osorio, hizo carrera en el fútbol europeo, en el cual recaló en 2017, cuando firmó por el Tondela de Portugal. Ahí pasó a las filas del Porto y marchó posteriomente a Rusia, para uniformarse con Zenit de San Petersburgo.

Un fichaje de experiencia para la Liga FUTVE

Sin embargo, su paso más exitoso lo tuvo en el fútbol de italiano, vistiendo el uniforme del histórico club Parma, donde se desempeñó desde 2020 hasta 2025, jugando unos cuantos partidos en la Serie A.

En el Calcio ganó un título de la Serie B en la temporada 2023-24. Mientras que en Rusia ganó un campeonato tanto de la liga como de la copa A partir de ese rendimiento en el viejo continente, Yordan Osorio se ganó el derecho de ser convocado a La Vinotinto, jugando 36 partidos.

En caso de concretarse ese fichaje, elevará bastante la vara para lo que es la Liga FUTVE, que tendría a un refuerzo internacional disputando el torneo, jornada tras jornada.