Norah Suárez reaparece llena de vida y lista para despedir el 2025

El 2025 ha sido un año bastante complicado para la actriz y humorista Norah Suárez, por los problemas de salud que presentó. Sin embargo, gracias al apoyo de muchas personas hoy se mantiene lleva de vida y lista para un 2026 con energía.

Momento difícil

La artista de 77 años fue operada de emergencia, tras un diagnóstico de cáncer en la columna, viviendo momentos muy difíciles que la hicieron estar recluida en el Hospital Vargas y hasta pedir ayuda económica a través de las redes sociales.

Figuras del medio y seguidores de la eterna “Escarlata”, no dudaron en ayudarla a través de un GoFundme, logrando recaudar el dinero necesario para su operación y el tratamiento.

Una nueva Norah

Recientemente la criolla posteó en su perfil de Instagram un video del avance de sus terapias con el especialista Argenis León. En el clip la artista aparece caminando muy activa.

“Llegó casi que en cama y mira cómo se va a celebrar la Navidad. Que honor ver a esta mujer guerrera cada día más fuerte y más en estás fechas”, expresó el fisioterapia.

Mensaje de esperanza

En este sentido, Norah llamó a los especialistas cómo ángeles en su vida que la ayudaron a recuperarse de los oscuros días que vivió acostada en una cama. En solo tres meses logró caminar con un bastón, pero muy mentalizada en dejarlo.

“Ya me paró, eso no lo hacía desde hace meses hasta que llegué aquí. Si puedo, en los brazos de Dios, Jesús y los especialistas he podido seguir”, dijo la actriz.

Envió un mensaje a sus seguidores en jamás perder la fe y la esperanza de seguir adelante para curarse de cualquier enfermedad.