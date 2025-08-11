Judith Castillo y Norah Suárez se van a terapia juntas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

“Compartir horario de terapia con Norah Suárez es como cenar un lunes entre carcajadas frente al televisor”, con este mensaje fue como la actriz y exreina de belleza Judith Castillo compartió un video de los entrenamientos que realiza junto a Norah Suárez.

A través de Instagram la Miss Venezuela 1976 posteó el clip en compañía de la humorista, quien en los últimos meses atravesó complicados momentos de salud. Sin embargo, hoy se encuentra totalmente recuperada y entregada a mejorar con terapias de efecto psicológico y fisiológico.

Gran cariño

En el video se aprecia la complicidad, conexión y cariño de ambas criollas por compartir en un centro de salud. Castillo aseveró que es de mucha risa ver a Norah realizar las rutinas que le coloca el especialista para fortalecer los músculos.

“Hemos coincidido en la alegría de estar haciendo todo lo necesario para recuperarnos sin olvidar que, aunque el proceso tenga sus niveles de dolor, mayor o menor según el caso, las risas siguen siendo un plus al tratamiento”, escribió Judith.

Por su parte, Norah con el humor que siempre la ha caracterizado, aseveró que aunque levantar las pesas es doloroso, se siente gradecida de seguir con vida y salud.

Momentos de tensión

En marzo de este año Norah utilizó las redes sociales para pedir ayuda económica a sus seguidores, por presentar una recaída del cáncer en la columna dorsal.

La recordada “Escarlata”, estuvo recluida en el Hospital Vargas bajo los cuidados de su familia. Hoy se encuentra bien de salud y recuperándose.