Resultados de la MLB en este jueves 26 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

A medida que pasan los días, los desafíos se ponen más intensos y la jornada de este jueves, 26 de diciembre, no fue la excepción. Por esa razón, vale la pena cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas de las Grandes Ligas.

En esta oportunidad se disputaron solamente 10 encuentros y de acuerdo a cómo se dieron las cosas, no hubo un nuevo clasificado. El venezolano Eugenio Suárez sacó su vuelacercas número 49 de la campaña.

Resultados de la MLB:

- Piratas de Pittsburgh 1-2 Rojos de Cincinnati

- Rays de Tampa Bay 5-6 Orioles de Baltimore

- Mellizos de Minnesota 4-0 Rangers de Texas

- Astros de Houston 11-5 Atléticos de Oakland

- Ddogers de Los Angeles 8-0 Cascabeles de Arizona

- Marlins de Miami 0-1 Phillies de Philadelphia

- Tigres de Detroit 4-2 Guardianes de Cleveland

- Medias Blancas de Chicago 3-5 Yankees de Nueva York

- Medias Rojas de Boston 1-6 Azulejos de Toronto

- Mets de Nueva York 8-5 Cachorros de Chicago

- Reales de Kansas City 9-4 Angelinos de Anaheim

- Rockies de Colorado 2-6 Marineros de Seattle.