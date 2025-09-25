Framber Valdez se reivindica con notable presentación en un momento crucial

NOTAS RELACIONADAS
Después de cuatro presentaciones, para el olvido en este mes de septiembre, el zurdo Framber Valdez se reivindicó cuando se equipo más lo necesitaba, con una destacada actuación este jueves, 25 de septiembre.
La novena de los Astros de Houston se niega a quedarse fuera de los playoffs y cortó una racha de cinco reveses consecutivos, tras supera a los Atléticos de Oakland con marcador de 11-5, ajustando tanto en ofensiva como en su pitcheo, debido a que en los últimos duelos no les había salido nada bien.
Framber Valdez domina a los Bates de Oakland:
El siniestro sacó a relucir toda su jerarquía ante los bates de Oakland y pudo maniatarlos durante siete capítulos completos, en los que solamente aceptó una rayita, para conseguir su triunfo número 13 de la temporada, gracias a estos números:
- IL: 7.0
- P: 92
- H: 7
- C: 1
- CL: 1
- HR: 1
- K: 10
- BB: 2.
Así quedan los Astros en sus opciones avanzar a postemporada:
La única opción que tienen los "Siderales" de meterse a la postemporada es por la vía del comodín y a pesar de esta victoria, todavía quedan a medio juego de los Tigres de Detroit, quienes cuentan hasta ahora con el último cupo. Los felinos tienen todavía su juego pendiente en esta jornada ante los Guardianes de Cleveland.
Posteriormente, le quedarán dos desafíos a cada organización.