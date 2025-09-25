Garrett Crochet es el primero en MLB que alcanza esta cifra en el 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tras una gran campaña en lo individual, el pasado 2024 con Medias Blancas de Chicago, Garrett Crochet demostró todo su potencial con Medias Rojas de Boston esta temporada regular.

En su última salida de la primera fase, el talentoso pitcher zurdo se despidió de septiembre por todo lo alto y con grandes sensaciones para ver acción en la postemporada.

Ocho entradas completas de solo 3 hits, y 6 bateadores abanicados, dejó el serpentinero de 26 años en la victoria 7-1 de Red Sox sobre Azulejos de Toronto, el pasado miércoles.

Un año inmejorable

Sin duda alguna, Crochet vivió la mejor campaña de su joven carrera en Grandes Ligas como abridor, tras brillar por primera vez en este rol la pasada zafra.

Este año (su primero con el equipo), el zurdo fue líder indiscutido de la rotación patirroja, con 18 victorias y 5 derrotas en 32 juegos iniciados. Por si fuera poco, es el único lanzador que ha alcanzado los 250 ponches (255) este 2025.

Únicamente Tarik Skubal se acerca a este registro, con 241 abanicados en 31 salidas en lo que va de temporada y 10 entradas menos que Crochet.

Asimismo, el estelar lanzador también exhibe la sexta mejor efectividad de la Major League Baseball (2.59), detrás de figuras como Paul Skenes (1.97) y Tarik Skubal (2.21), que comandan este departamento.