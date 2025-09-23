¿En deuda? Estas son las estrellas de MLB que han "desaparecido" en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Entramos en la recta final. Luego de toda una temporada llena de emociones y de momentos realmente memorables, la ronda regular de las Grandes Ligas culminará durante esta semana, en donde finalmente conoceremos a los 12 equipos que lucharán desde la semana que viene por coronarse como campeones de la Serie Mundial.

Aunque todavía resta por definir a una gran cantidad de los equipos que formarán parte de la postemporada de este año, ya conocemos a la mitad (seis) de las organizaciones que estarán viendo acción en los playoffs, por lo que tenemos una idea clara de algunos nombres estelares de peloteros a los que podremos disfrutar en estas instancias decisivas.

Cabe acotar además que, muchos de estos jugadores magníficos que podremos disfrutar en los playoffs, han tenido problemas históricamente para continuar con su buena producción durante estos momentos importantes, por lo que se puede decir con certeza que tienen deudas por saldar desde la semana que viene.

Estrellas en deuda

En los equipos que ya han asegurado su cupo en octubre, podremos encontrar a una cantidad interesante de estrellas con antecedentes no tan positivos en postemporada. Por ejemplo, en el más reciente clasificado, los Padres de San Diego, se encuentra Manny Machado, quien de por vida batea para .215/.260/.424/.684 en 48 juegos de postemporada.

Otro clasificado reciente son los Cachorros de Chicago, equipo en el que se encuentra Kyle Tucker, quien tampoco ha tenido suerte en instancias definitorias, ya que acumula promedios de .229/.309/.376/.685, con solo ocho cuadrangulares en 64 juegos.

Aunque los Yankees no han clasificado, están a punto de hacerlo, y una pieza que está en deuda en playoffs es Aaron Judge. "El Juez" tiene promedios de .205/.318/.450/.768 en 58 encuentros, aunque tiene 16 cuadrangulares, una cifra nada despreciable.

Además, está el caso también de Shohei Ohtani. Sería exagerado asegurar que no se le ha dado bien la postemporada, ya que ha jugado playoffs solo una vez. Eso sí, en 2024 sus números no fueron tan espectaculares, ya que bateó para .230/.373/.393/.767, por lo que no cabe duda de que intentará dejar una mejor impresión en 2025.