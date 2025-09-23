Freddy Peralta entra a este club histórico de lanzadores dominicanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta está teniendo una temporada 2025 de Grandes Ligas notable, siendo a lo largo del año una pieza fundamental en el pitcheo de los Cerveceros de Milwaukee. El lanzador dominicano es el as de esta rotación y gracias a su trabajo, esta franquicia dirá presente en los venideros Playoffs.

El derecho de 29 años es actualmente de los mejores brazos latinos de todo el beisbol y recientemente, arribó por tercera vez en su carrera a los 200 ponches en una campaña, un número que le permitió entrar en la historia de los pitchers de la República Dominicana.

Freddy Peralta se une a Pedro Martínez en lista histórica

Con sus seis ponches el lunes ante los Padres de San Diego, Peralta llegó a 201 en la presente campaña de MLB. Desde 2023 a 2025, ha logrado 200 o más chocolates en el mejor beisbol del mundo, una muestra de dominio y consistencia.

Según un dato de Erick José Lantigua, el lanzador de los Cerveceros sigue escribiendo su propia historia en las Grandes Ligas y lo hace con ponches, su sello característico desde que debutó. Con su tercera temporada alcanzando la barrera de los 200 abanicados, el derecho se mete en un círculo privilegiado donde solo aparecen nombres de peso en el béisbol dominicano: Pedro Martínez (9), Juan Marichal (6) y Mario Soto (3). No es poca cosa, pues cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la MLB y representa diferentes épocas doradas del pitcheo quisqueyano.

El hecho de que Peralta se sume a esta lista habla de la consistencia y el dominio que ha mostrado en el montículo en los últimos años. Aunque aún le queda camino por recorrer para acercarse a los números de Marichal y, sobre todo, a la leyenda de Pedro, lo logrado hasta ahora lo consolida como uno de los brazos dominicanos más destacados de su generación.

Tras esta marca, Freddy Peralta tiene en 2025 una marca de 17 victorias y seis derrotas, con 2.68 de efectividad, 1.07 de WHIP y 201 ponches, todo esto en 32 aperturas con Milwaukee.