Freddy Peralta camina con paso firme rumbo al Cy Young de la Liga Nacional (+Detalles)

El derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, consiguió este viernes su décima sexta (16) victoria de la actual campaña 2025, tras superar a los Azulejos de Toronto. Encuentro que se disputó en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense, ante 38.971 aficionados.

Esta es la primera ocasión en su carrera que alcanza dicha cifra de victorias. Peralta encabeza el departamento de victorias de Grandes Ligas; ocupa la quinta posición en efectividad de Las Mayores y la segunda de la Liga Nacional; es décimo segundo en MLB y octavo en ponches en el viejo circuito.

Así le fue

Peralta trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió un imparable, otorgó un boleto y ponchó a ocho. Durante su actuación, el serpentinero realizó 95 pitcheos, 62 de ellos en la zona de strike y 33 malos.

Freddy Peralta utilizó la recta de cuatro costuras en 38 oportunidades, 27 veces el cambio de velocidad, 16 la curva, y 14 slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 72 y las 97 millas por hora.

Los números de Freddy Peralta

En 28 aperturas, Freddy Peralta tiene registro de 16 victorias y cinco derrotas con 2.58 de efectividad, ha permitido 107 hits, 44 carreras limpias, 16 cuadrangulares, otorgado 58 boletos y ponchado a 168 rivales. Los contrarios conectan para .192.

Su anterior salida, ante los Gigantes de San Francisco, el diestro trabajó por espacio de cinco entradas, en los que permitió dos imparables, no permitió carreras, otorgó cuatro boletos y ponchó a seis.