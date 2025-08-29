Red Sox dejaron en libertad a este experimentado lanzador derecho (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston se cansaron de esperar por Walker Buehler y este viernes tomaron la decisión de dejar en libertad al veterano lanzador de 31 años de edad. Cualquier equipo podrá adquirir los servicios de Buehler y entrará en la agencia libre, puesto que no lo pusieron en asignación.

En este sentido, el conjunto de Massachusetts ascendió al prospecto Payton Tolle, el segundo mejor prospecto y mejor pitcher en el top 30 de promesas de la organización, en el marco del enfrentamiento ante los Piratas de Pittsburgh.

Sus números

Walker Buehler, de 31 años, dos veces All-Star y dos veces campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, firmó un contrato de un año por $21.05 millones con los Medias Rojas para 2025 con una opción mutua para 2026.

Sin embargo, el veterano diestro tuvo dificultades, con un récord de siete victorias y siete derrotas, con una efectividad de 5.45 en 23 juegos, incluyendo 22 aperturas.

Walker Buehler iba camino de alcanzar sus mínimos históricos en varias estadísticas, incluyendo ponches por cada nueve entradas (6.7) y la proporción de ponches por base por bolas (1.53), y recientemente había sido relegado al bullpen.