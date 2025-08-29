MLB

MLB: Oswald Peraza entra a curioso club de venezolanos en la lomita (+Detalles)

El infielder venezolano registra apenas dos hits desde que llegó a los Angelinos de Anaheim

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 10:45 am
MLB: Oswald Peraza entra a curioso club de venezolanos en la lomita (+Detalles)
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Oswald Peraza sumó un capítulo inusual a su carrera en 2025 al subir al montículo en dos ocasiones con los Angelinos de Anaheim, convirtiéndose en el jugador número 50 de posición nacido en Venezuela en enfrentar al menos un bateador como lanzador en la historia de las Grandes Ligas. Este curioso registro demuestra no solo la versatilidad del joven infielder, sino también la rareza de ver a un jugador de posición asumir responsabilidades desde el montículo.

NOTAS RELACIONADAS

Este grupo selecto de venezolanos han lanzado en situaciones de emergencia o partidos con marcadores muy desfavorables, mostrando que, aunque no sea su rol principal, pueden aportar al equipo en circunstancias extraordinarias. El hoy jugador de los Angelinos, se unió a un grupo de criollos que han logrado esta curiosa marca.

Los 50 venezolanos que han subido a la lomita 

  1. Ehire Adrianza
  2. Francisco Arcia
  3. Orlando Arcia
  4. Humberto Arteaga
  5. Willians Astudillo
  6. Andrés Eloy Blanco
  7. Asdrúbal Cabrera
  8. Oswaldo Cabrera
  9. Diego Castillo
  10. David Concepción
  11. Víctor Davalillo
  12. Alcides Escobar
  13. Eduardo Escobar
  14. Álvaro Espinoza
  15. Harold Castro
  16. Alberto González
  17. Marwin González
  18. Wiki González
  19. Luis Guillorme
  20. Yonny Hernández
  21. José Herrera
  22. Sandy León
  23. Miguel Montero
  24. José Osuna
  25. Jermaine Palacios
  26. Gerardo Parra
  27. David Peralta
  28. José Peraza
  29. Oswald Peraza
  30. Jhonny Pereda
  31. Carlos Pérez
  32. Hernán Pérez
  33. Tomás Pérez
  34. René Pinto
  35. Leo Rivas
  36. Miguel Rojas
  37. Alí Sánchez
  38. Yolmer Sánchez
  39. Pablo Sandoval
  40. José Rondón
  41. Javier Sanoja
  42. Luis Salazar
  43. Luis Sardiñas
  44. Jesús Sucre
  45. Carlos Tocci
  46. Luis Torrens
  47. Ronald Torreyes
  48. César Tovar
  49. Ildemaro Vargas
  50. Oswald Peraza

Con sus dos actuaciones como lanzador este 2025, Oswald Peraza ya dejó su huella en los libros de récords venezolanos y se asegura un lugar en el selecto club de 50 compatriotas que han hecho algo tan poco común en Grandes Ligas. Su versatilidad lo consolida como uno de los talentos más intrigantes de su generación, y su nombre quedará registrado por siempre tras lograr esta curiosa marca.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG UFC Champions League
Viernes 29 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB