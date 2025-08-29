MLB: Oswald Peraza entra a curioso club de venezolanos en la lomita (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Oswald Peraza sumó un capítulo inusual a su carrera en 2025 al subir al montículo en dos ocasiones con los Angelinos de Anaheim, convirtiéndose en el jugador número 50 de posición nacido en Venezuela en enfrentar al menos un bateador como lanzador en la historia de las Grandes Ligas. Este curioso registro demuestra no solo la versatilidad del joven infielder, sino también la rareza de ver a un jugador de posición asumir responsabilidades desde el montículo.

Este grupo selecto de venezolanos han lanzado en situaciones de emergencia o partidos con marcadores muy desfavorables, mostrando que, aunque no sea su rol principal, pueden aportar al equipo en circunstancias extraordinarias. El hoy jugador de los Angelinos, se unió a un grupo de criollos que han logrado esta curiosa marca.

Los 50 venezolanos que han subido a la lomita

Ehire Adrianza Francisco Arcia Orlando Arcia Humberto Arteaga Willians Astudillo Andrés Eloy Blanco Asdrúbal Cabrera Oswaldo Cabrera Diego Castillo David Concepción Víctor Davalillo Alcides Escobar Eduardo Escobar Álvaro Espinoza Harold Castro Alberto González Marwin González Wiki González Luis Guillorme Yonny Hernández José Herrera Sandy León Miguel Montero José Osuna Jermaine Palacios Gerardo Parra David Peralta José Peraza Oswald Peraza Jhonny Pereda Carlos Pérez Hernán Pérez Tomás Pérez René Pinto Leo Rivas Miguel Rojas Alí Sánchez Yolmer Sánchez Pablo Sandoval José Rondón Javier Sanoja Luis Salazar Luis Sardiñas Jesús Sucre Carlos Tocci Luis Torrens Ronald Torreyes César Tovar Ildemaro Vargas Oswald Peraza

Con sus dos actuaciones como lanzador este 2025, Oswald Peraza ya dejó su huella en los libros de récords venezolanos y se asegura un lugar en el selecto club de 50 compatriotas que han hecho algo tan poco común en Grandes Ligas. Su versatilidad lo consolida como uno de los talentos más intrigantes de su generación, y su nombre quedará registrado por siempre tras lograr esta curiosa marca.