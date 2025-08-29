Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 29 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela dirá presente desde el montículo en la jornada de este viernes por la noche en las Grandes Ligas. Ranger Suárez y Germán Márquez serán los encargados de subirte en el morito con sus respectivos equipos en el inicio del fin de semana.

El zurdo de los Phillies de Philadelphia tomará la bola en busca de mantener su buen momento en la parte complementaria de la temporada. El serpentinero viene de registrar récord de ponches (11) en una sola salida en su última presentación contra los Nacionales de Washington. Además de su nuevo tope, el lanzador mejoró sus estadísticas en 2025 con foja de 10-6, WHIP de 1.13, 122 abanicados y ERA de 3.07 en 20 aperturas.

Suárez se enfrenta a los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña Jr., equipo que ha vencido en par de oportunidades en la presente campaña de Las Mayores. De por vida frente a la franquicia de Georgia, el nativo de Pie de Cuesta posee marca nivelada de cuatro victorias y cuatro reveses, 84 ponches, un salvado y una efectividad de 3.48 en 21 apariciones.

Germán Márquez reta a los Cubs

Otro que regresará a la lomita será Germán Márquez, que buscará convertirse en una especie de zancadilla para los Cachorros de Chicago, que se encuentran luchando por el primer lugar en la División Central de la Liga Nacional.

El diestro de 30 años atraviesa por una temporada para el olvido con Colorado e intentará maquillar sus registros en el último mes de la ronda regular. El criollo ya sabe lo que es enfrentarse a los Cubs, donde acumula récord negativo de una victoria y tres reveses, 46 ponches y una efectividad elevada de 6.26 en nueve juegos iniciados.

Márquez se enfrentó en la actual campaña a los Cachorros y dejó una presentación interesante de seis innings completos, permitió dos carreras, siete hits, un boleto y seis chocolates para irse sin decisión, el pasado 27 de mayo.