José Altuve escala posiciones en un ranking histórico de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve sigue demostrando que es de los peloteros más determinantes de las Grandes Ligas y esta temporada 2025 está brillando con los Astros de Houston, un equipo que tiene hambre de un nuevo campeonato. El criollo de 35 años sigue aumentando sus números históricos y ratificando que es de los peloteros nacidos en Venezuela con mejor carrera en este deporte.

"AstroBoy", como es apodado, en su más reciente juego se fue 4-1, con cuadrangular, una carrera remolcada y otra anotadas. Con esas cifras, logró varias marcas históricas en su carrera, como la de convertirse séptimo pelotero venezolano con más cuadrangulares en el mejor beisbol del mundo, tras superar los 251 de Antonio Armas.

Más historia en la carrera de José Altuve

Además, Altuve continúa dejando su huella en los libros de historia de las Grandes Ligas. El criollo anotó su carrera número 1,228, superando a Jason Giambi y Ed McKean para escalar posiciones en la lista histórica. Con esta marca, el segunda base de los Astros se colocó en el puesto 171 de todos los tiempos, igualando nada menos que al miembro del Salón de la Fama, Minnie Miñoso.

Este nuevo registro reafirma la consistencia y longevidad de este jugador, quien sigue sumando logros a un currículum ya repleto de hitos. Cada avance en los listados históricos lo consolida aún más como uno de los peloteros latinos más destacados de su generación y un referente ofensivo de Houston en la última década.

Tras estas nuevas marcas, José Altuve tiene de por vida en MLB 2.368 hits, entre ellos 451 dobles, 32 dobles y 252 jonrones. Además, cuenta con 877 remolcadas, 1.228 anotadas y promedio de .304.