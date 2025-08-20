¿Para preocuparse? José Altuve bajó su rendimiento ofensivo tras serie ante Yankees (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve se ha convertido en el referente ofensivo de Astros de Houston en esta temporada 2025, sobre todo tras la lesión del cubano Yordan Álvarez, quien normalmente era el slugger del cuadro texano.

El pelotero venezolano ha dado un paso al frente en ese apartado, con ya 22 cuadrangulares conectados, además de 18 dobles y un triple. Unos números que le permiten tener un porcentaje de slugging de .459, superior al .439 que registró en 2024.

El venezolano no logra producir lo esperado para Astros de Houston

Sin embargo, a poco menos de mes y medio para que finalice la temporada 2025, donde Astros de Houston busca asegurar el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, José Altuve ha entrado en un período de bache con el madero, sobre todo tras la serie ante Yankees de Nueva York, donde se despachó con par de jonrones.

Después de ese gran rendimiento, lo que vino después fue un bajón. Este 20 de agosto se fue de 4-0 en la derrota ante Tigres de Detroit. Misma planilla firmó ante los felinos un día antes, siendo ponchado en tres ocasiones.

Unos números que deberían preocupar tanto a "Astroboy" como al conjunto texano, que tiene sus esperanzas muy cifradas en lo que pueda hacer ofensivamente hablando.

Un declive ofensivo para José Altuve en los últimos ocho juegos

Cuando finalizó esa mencionada serie ante Yankees de Nueva York, su promedio al bate era de .287 y parecía que iba envalentonado hacia los .300. Pero, ahora, su average es de .276.

En ese lapso ha participado en ocho cotejos, con récord de 3-5 para Houston. Además, sumó nada más que cuatro hits en 28 turnos, lo que da una media de .142.

Tampoco ha logrado producir como se espera, con apenas un cuadrangular, una remolcada, un robo de base y par de anotadas. Aunque, encontró otras maneras de embasarse, gracias a tres boletos negociados.