EN VIVO Chargers vs Patriots. Este es el venezolano que quiere hacer historia en la NFL

Por Andrea Matos Viveiros

La NFL entra en su fase más emocionante con el inicio de los juegos de comodines, y Venezuela tendrá un representante de lujo: Andrés “Andy” Borregales.

El pateador caraqueño vivirá su debut en la postemporada de la NFL con los New England Patriots, en un partido que se transmitirá en exclusiva por Meridiano Televisión en señal abierta.

¿Cuándo ver el juego de Borregales?

El duelo entre Los Ángeles Chargers y New England Patriots se disputará este domingo 11 de enero. La antesala será a las 8:30p.m. y el kickoff a las 9:00p.m.

Podrá verse gratis por señal abierta en todo el país y también vía streaming en meridiano.net/meridianotv. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro en alta definición por SimplePlus, InterGO, NetUno GO y Aba TV GO.

Andy Borregales, venezolano en la NFL

Borregales llega a este compromiso en un gran momento, luego de una actuación memorable en la última jornada de la temporada regular ante Miami.

El venezolano conectó un gol de campo de 59 yardas, el más largo de su carrera profesional y uno de los más extensos en la historia de los Patriots.

A esto se suman cinco puntos extra, para un total de ocho unidades que resultaron decisivas en la victoria de New England. Su precisión y temple lo convierten ahora en una pieza clave para un encuentro de eliminación directa.

Chargers vs Patriots: NFL en vivo para Venezuela

Con Borregales como bandera, los Patriots buscarán avanzar en los comodines de la AFC frente a unos Chargers que intentarán sorprender. La cita está marcada para este domingo desde las 8:30p.m.

Disfruta los playoffs de la NFL, sigue el camino de Andy Borregales y no te pierdas Chargers vs Patriots