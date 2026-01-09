Casi 34 años después, los Campeonatos Mundiales de Cross Country vuelven a los EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

El Cross Country es una especialidad del atletismo que aunque no está en el programa olímpico como las pruebas de pista, campo y calle, es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que tradicionalmente se usa como parte de la preparación integral de los atletas de medio fondo y fondo, durante los meses de noviembre a marzo, antes del inicio de las competencias específicas.

El escenario ideal es un parque extenso con lomas, donde se pueden incorporar elementos de dificultad, como trampas de arena, zonas con barro, puentes artificiales, etc, en un circuito que requiera dar varias vueltas para completar la distancia, según la categoría de edad. La superficie debe ser blanda en su totalidad, por lo que los atletas suelen usar los típicos zapatos con clavos o púas, para mejorar el agarre y evitar resbalones.

Otra característica del Cross Country es que no solo realiza la premiacion individual, sino también por equipos, lo que asegura que todos los participantes, aunque estén fuera del podio, busquen la mejor posición posible y así aportar a su equipo, que puede ser un club, colegio, universidad, Estado o país.

HISTORIA

Los Campeonatos Mundiales de Cross Country se realizaron por primera vez en 1973, dentro del Hipódromo de la ciudad belga de Waregem, con distancias de 12 kms para hombres adultos y 4 kms para las damas, con dominio europeo, aunque una de las figuras fue el neozelandés Rod Dixon, quien venía de ganar medalla de bronce en los 1.500 mts de los Juegos Olímpicos de Múnich un año antes, y diez años después ganaría el Maratón de New York.

Las distancias iniciales se mantuvieron hasta que en 1998, en los Campeonatos de Marrakesh, en Marruecos, aumentaron a 8 kms la prueba larga de las damas adultas y agregaron las pruebas cortas de 4 kms en masculino y femenino. En un principio, los mejores atletas se concentraban en una sola de las distancias, ya que se realizaban en días consecutivos, pero en el año 2002 apareció uno de los mejores de todos los tiempos, que logró el doblete por primera vez… y lo repitió en los cuatro años siguientes, acumulando un total de 11 títulos… su nombre? Kenenisa Bekele de Etiopía.

El formato actual, igualando a hombres y mujeres en la distancia de 10 kms, se implementó en 2019 en los Mundiales de Aarhus en Dinamarca, en los que también se incluyó un nuevo evento: el Relevo Mixto, compuesto por equipos de dos caballeros y dos damas, en el que cada uno le da una vuelta al circuito, generalmente de 2 kms de longitud. Las distancias para la categoría U20 también se estandarizaron en 8K para los chicos y 6K para las chicas.

Estas serán las distancias que se realizarán este sábado en el Apalachee Regional Park, ubicado a las afueras de la ciudad de Tallahassee, capital del Estado de Florida, en los EE.UU. Será la edición número 46 de los Mundiales, en los que Estados Unidos será sede apenas por tercera vez en la historia. La primera ocasión fue en marzo de 1984, en New Jersey a las afueras de New York. La distancia de 12K fue dominada por el portugués Carlos Lopes, quien unos meses después regresó a suelo americano para convertirse en campeón olímpico de maratón, en los Juegos de Los Ángeles.

La última vez que los Mundiales acudieron a los EE.UU., fue en 1992 en la ciudad de Boston, donde la estrella fue la local Lynn Jennings, quien obtuvo el título por tercer año consecutivo. Los norteamericanos cuentan esta vez con un equipo fuerte, pero tres países africanos ejercen un dominio casi total desde hace años: Kenia, Etiopía y Uganda.

GRANDES ESTRELLAS

Hablar de grandes atletas de fondo, ya sea en pruebas de pista o en maratones, estará siempre vinculado al cross country, aunque también hay algunas excepciones… el primero en ganar tres títulos fue el portugués Carlos Lopes, luego el dominio africano comenzó con el keniano John Ngugi que ganó cinco títulos y luego su compatriota Paul Tergat lo lograría en cinco años consecutivos. Más tarde, el etíope Bekele alcanzaría el récord vigente de seis títulos.

En la rama femenina hay ganadoras de dos campeonatos, como la surafricana Zola Budd (famosa por correr descalza en la pista a mediados de los años 80), la británica Paula Radcliffe (dueña del récord mundial de maratón durante 16 años), o ganadoras de tres títulos como la norteamericana Jennings, y las etíopes Derartu Tulu (doble campeona olímpica de 10.000 mts), y Tirunesh Dibaba (triple campeona olímpica en 5.000 y 10.000)… pero el récord lo ostenta desde 1983, la noruega Grete

Waitz con cinco títulos de cross, y además fue campeona mundial y sub campeona olímpica de maratón, aunque es más recordada por haber ganado el Maratón de New York nueve veces!!

VENEZUELA EN LOS MUNDIALES DE CROSS COUNTRY

A lo largo de la historia de los Mundiales, Venezuela ha asistido a doce Campeonatos con recordadas figuras nacionales. El primero en ondear nuestra bandera fue el caraqueño Indelgard Vargas, en los 12K de los Mundiales de New Jersey en los EE.UU., en 1984. Pasaron cinco años para volver al máximo evento, y fue en la ciudad de Stavanger, Noruega 1989, donde compitieron el bolivarense Arcadio Tamayo y el caraqueño Oscar González, ambos en los 12 kms. Oscar Gonzalez volvería tres años después a los Mundiales de Boston 1992 donde mejoró notablemente su actuación anterior.

Después de un lapso de 8 años, Venezuela logró clasificar por primera y única vez en su historia, a un equipo completo de seis atletas para la prueba corta de 4K, en los Campeonatos realizados en la ciudad de Vilamoura, Portugal, en el año 2000. El equipo fue liderado por los mirandinos Freddy González y Néstor Nieves, seguidos por los caraqueños Emigdio Delgado y Froilan Bonilla, el carabobeño Lervis Arias y el guariqueño Mark Olivo. En la puntuación por equipos, lograron el mejor puesto entre los países suramericanos y el tercer lugar a nivel panamericano. Por cierto, quien les escribe esta nota, estuvo presente en esa ocasión cubriendo la actuación de los criollos para Meridiano Televisión y el diario Meridiano… hace casi 21 años.

Tres años después, en el Mundial de Lausana, Suiza 2003, Freddy González volvió en solitario pero en la distancia de 12K, logrando la mejor actuación individual masculina para Venezuela. Al año siguiente, en Bruselas, Bélgica, Néstor Nieves también consiguió repetir participación acompañado de Miguel García en los 4 kms. Otro recordado por su participación en el maratón olímpico de Sydney 2000 es el guaireño Alejandro Semprún, quien compitió en los Mundiales de Cross de Saint-Garmier, Francia, de 2005, en los 12 kms.

Los Campeonatos de Fukuoka, Japón, en 2006, marcaron el debut de atletas venezolanas, donde clasificó también por primera vez, un equipo completo en la distancia de 8K. El cuarteto fue integrado por la tachirense Yeisy Álvarez, la falconiana Norelys Lugo, la carabobeña Yolimar Pineda y la merideña Rosa Rodríguez. Un año después, en el Mundial de Mombasa, Kenya 2007, compitió en solitario el caraqueño Luis Orta, en la distancia de 8K correspondiente a la categoría Sub-20.

En el 2009, los Mundiales se realizaron en la ciudad de Amman, Jordania, y allí asistió nuevamente Yeisy Álvarez en los 8K, acompañada del caraqueño Marvin Blanco en los 12 kms. Yeisy logró allí, la mejor actuación venezolana en la historia hasta ahora, tanto femenina como masculina. En el 2011 tuvimos otra participación en la categoría Sub-20, con el guariqueño Lucirio Garrido, en los Mundiales de Punta Umbría, en España. Y de allí brincamos hasta el 2023, en la localidad de Bathurst, en Australia, donde Luis Orta repitió su participación, pero ahora en los 10K.

En total, 18 venezolanos (14 hombres y 4 mujeres), han participado en Mundiales de Cross Country desde 1984 hasta 2023. De esos, 5 han podido asistir en dos ocasiones, pero Luis Orta se adueñará del 1er lugar este sábado, con lo que sería su tercera presencia, con un punto a resaltar: el lapso entre su 1ra participación y esta, es de nada menos que 19 años!! Desde 2007 al 2026, todo un ejemplo de longevidad deportiva.

LA RIVALIDAD AFRICANA SIGUE

En Tallahassee, el mundo podrá observar a varios de los mejores fondistas de la actualidad, y hay una rivalidad segura por la corona masculina entre e

l campeón mundial defensor, el ugandés Jacob Kiplimo, quien estará buscando su tercer título consecutivo, y el francés Jimmy Gresier, campeón mundial de 10.000 mts del 2025.

En femenino, se esperaba que viniera a defender su título, la también dos veces campeona mundial de cross, Beatrice Chebet, de Kenya, pero hace unos días anunció que no podría asistir porque está embarazada. Así que el favoritismo recae en su compatriota Agnes Ngetich, quien quedó tercera en el Mundial de 2023, pero que en el 2024 se destapó con los récords mundiales de 10K y 5K en carreras de calle.

Desde 1986 que comenzó el dominio africano en el cross mundial, los países de ese continente solo han perdido dos veces en la rama masculina: en el 2000 y 2001, o sea hace 25 años que no se bajan de lo más alto del podio, mientras que en femenino, las africanas no pierden desde el 2008, con los últimos 9 títulos consecutivos para Kenya.

EL EVENTO

Este sábado 10 de Enero del 2026, se llevarán a cabo un total de 5 carreras, comenzando con la prueba de RELEVO MIXTO, a las 9:45 am hora local (10:45 am hora VEN), luego seguirán las pruebas Sub-20, con los 6K femeninos a las 10:20 am (11:20 am VEN), y 8K masculinos a las 10:55 am (11:55 am VEN). La penúltima prueba serán los 10K adulto femenino a las 11:35 am (12:35 am VEN), para cerrar con los 10K adulto masculino a las 12:20 pm (1:20 pm VEN).

El circuito tiene un recorrido de 2 kms por vuelta y fue preparado especialmente para esta ocasión, con elementos de dificultad que se inspiran en la geografía de la Florida o elementos icónicos del Estado: en los primeros 400 mts después de la salida, los corredores se encontrarán el 1er obstáculo: el “Roller Coaster”, un empinado puente de madera construido para este Mundial, que simula las famosas montañas rusas de los parque de atracciones. Luego, el 2do obstáculo serán las “Playas de Florida”, un tramo de 30 metros de longitud de arena de playa, traída especialmente desde las playas del Golfo. Más adelante, tendrán que mojarse los pies en la “Costa de Florida”, un pozo de 6 metros de largo imposible de saltar, y con profundidad hasta las rodillas. El 4to obstáculo será el “Alligator Alley” o “Callejón de los Cocodrilos”, haciendo honor a las criaturas más numerosas en el Estado, los corredores tendrán que saltar o sortear, varios troncos tallados con forma de cocodrilos por un artista local. Y el 5to obstáculo serán los “Everglades”, un pantano de barro de 30 metros de longitud, simulando la famosa zona pantanosa del sur de la Florida… Y eso es en cada vuelta de 2 kms… Se habla que posiblemente sea uno de los mejores circuitos de la historia de los Mundiales… ya lo veremos cuando los atletas estén en acción.

Y un punto clave será el clima este sábado, porque a pesar de que el norte de los Estados Unidos está bajo nieve, en Florida se está saliendo de una ola de calor que pronostica temperaturas para el evento entre los 20 y 25 grados centígrados, lo que definitivamente puede afectar a quienes vienen de con clima más gélido en estas fechas. Afortunadamente, no hay expectativa de lluvia y estará ligeramente nublado… ya veremos.

EL TEAM VENEZUELA 2026

En esta oportunidad, a pesar de todas las dificultades migratorias y de traslados internacionales, Venezuela va a tener tres atletas gracias a que están residenciados actualmente en los EE.UU.: dos estudiando becados en universidades de California y Colorado, junto a otro ya graduado acá y residenciado en estos momentos en Miami. Se trata del caraqueño Luis Orta, quien asiste a su tercer Mundial de Cross y ya tiene vasta experiencia internacional, incluyendo Juegos Olímpicos y otros Campeonatos Mundiales. También estará el caraqueño Gabriel Guzmán, especialista en 1.500 y 5.000 mts, varias veces campeón nacional en Venezuela y ganador

de competencias internacionales, también con buena experiencia en el circuito de cross en USA. Y completa el equipo, el mirandino Oliver Díaz, múltiple campeón nacional y medallista suramericano sub-20 en 3.000 y 5.000 mts, con experiencia también en el circuito universitario americano de la NCAA. Lo mejor para este trío que buscará principalmente, ubicarse entre los mejores a nivel suramericano.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS VENEZOLANOS

(Esta información sería perfecto colocarla en unos cuadros separados, junto con la foto de cada uno que las enviaré por separado)

LUIS ORTA

36 años

Nacido en Caracas y representa al estado Miranda

Múltiple campeón nacional y ostenta actualmente los récords nacionales de 10K con 28:39 y Media Maratón con 1:03:09

Participó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 en la prueba de Maratón. También ha participado en diferentes Campeonatos Mundiales, de Cross Country, Media Maratón y Pista

Estudió y se graduó de Administración Deportiva en la Universidad de Kentucky. Después de vivir varios años en Colorado, actualmente reside en Miami donde dirige un Club de Runners que el fundó: My Olympic Coach.

Instagram: @ortaluis15

GABRIEL GUZMÁN

24 años

Nacido en Caracas y representa al Distrito Capital

Múltiple campeón nacional de 5.000 y 10.000 mts

Ganador de Meetings Atléticos en España en distancias de 1.500 y 3.000 mts

En 2025 logró el 3er lugar en el Campeonato de Cross Country de la Western Athletic Conference

Estudia actualmente Sports Management en la California Baptist University, en la ciudad de Riverside, California

OLIVER DIAZ

20 años de edad

Nacido en Caracas y representa al estado Miranda

Múltiple campeón nacional sub-20 en 3.000 y 5.000 mts, y actualmente ostenta el récord nacional de 3.000 mts sub-20

Ha sido medallista suramericano sub-20 y actualmente viene teniendo buenas actuaciones en el circuito nacional universitario de cross country de la NCAA

Estudia Diseño Gráfico en la Western Colorado University, en la ciudad de Gunnison, Colorado