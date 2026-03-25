SPB: Nelson "Kako" Solorzano será nuevo entrenador de Héroes de Falcón

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Nelson "Kako" Solórzano recibe una nueva oportunidad en los tabloncillos del baloncesto venezolano. El coach experimentado asumirá las riendas de Héroes de Falcón en la presente temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

En medio de una presentación para el olvido en la vigente campaña del certamen, la organización falconiana decide mover la mata en la dirección con la llegada del entrenador y miembro de los "Héroes de Portland", quien conoce a la perfección la liga después de coleccionar dos premios como Dirigente del Año (2021 y 2024).

Solorzano intentará darle la vuelta a la actuación de la franquicia de Falcón en la actual temporada, donde luce récord de una victoria y seis derrotas para acumular un total de ocho puntos en sus primeras siete presentaciones. Previo a la jornada de este miércoles por la noche, el quinteto se encuentran en los últimos peldaños con el mismo récord que Piratas de La Guaira, Centauros de Bolívar y Panteras de Miranda.

Kako Solórzano toma el mando de Héroes

Además de sus reconocimientos como Entrenador del Año, el coach posee una experiencia sólida en los banquillos como mandamás, donde ha pasado por Marinos de Oriente, Gladiadores de Anzoátegui y Pioneros del Ávila, siendo éste último su más reciente labor en las campañas 2024 y 2025.

El técnico, quien también formó parte del staff de entrenadores de la Vinotinto de las Alturas, reemplazará a Miguel Corona como líder del cuerpo de Héroes en lo que resta de acción en el baloncesto venezolano.