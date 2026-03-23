SPB 2026: estos son los juegos que podrás ver esta semana por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La SPB 2026 sigue encendiendo la pasión del baloncesto venezolano y esta semana trae una cartelera imperdible por Meridiano Televisión. Los encuentros se podrán disfrutar en vivo y gratis en señal abierta, así como en alta definición a través de plataformas como Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO, garantizando cobertura total para los seguidores del deporte en todo el país.

Martes 24 de marzo: Centauros de Bolívar vs Marinos de Anzoátegui / inicio 7:00 p.m.

Miércoles 25 de marzo: Héroes de Falcón vs Panteras de Miranda / inicio 7:00 p.m.

Jueves 26 de marzo: Héroes de Falcón vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.

Viernes 27 de marzo: Panteras de Miranda vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.

Sábado 28 de marzo: Gaiteros del Zulia vs Guaiqueríes de Margarita / inicio 7:00 p.m.

Domingo 29 de marzo: Cocodrilos de Caracas vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.