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SPB: Cocodrilos supera con comodidad a Héroes por Meridiano Televisión

Los capitalinos entendieron su racha de juegos ganados

Por

Neyken Vegas
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 09:33 pm
SPB: Cocodrilos supera con comodidad a Héroes por Meridiano Televisión
FOTO: CORTESÍA
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La jornada sabatina de la Superliga Profesional de Baloncesto contó con un interesante encuentro entre Cocodrilos de Caracas y Héroes de Falcón, donde los capitalinos se llevaron la mejor parte, que pudiste disfrutar completamente en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

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Los "Saurios" hicieron respetar nuevamente su casa, para imponerse con comodidad 83-73 al quinteto falconiano, contando con ina gran actuación individual de Luis Colón.

Resumen:

En la primera mitad, la visita se fue con la ventaja tras un primer cuarto 18-17 y un segundo que concluyó 19-25; yéndose a los vestuarios con una ventaja de cinco puntos (37-42).

Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Madrid se recuperaron en la segunda parte, limitando a sus oponentes a anotar solamente 14 unidades en el tercer tramo y 17 en el último. Mientras que ellos acumularon 46 en esos dos periodos, para sumar su tercera victoria consecutiva y seguir imbatibles en casa.

El más destacado en la ofensiva de Cocodrilos, fue Luis Colón, quien aportó 29 puntos y aportó tres rebotes.

Así quedan estos equipos tras los recientes resultados:

Con este lauro, el quinteto capitalino dejo su registro en 5-1, escalando al segundo puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Héroes sigue con récord negativo, ahora de 1-5 y están en la penúltima casilla.

El próximo duelo de los falconianos será este domingo, cuando se enfrenten a Piratas de La Guaira a las 5:45pm y el de los "Saurios" será el lunes ante Gaiteros del Zulia a las 7:00pm.

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