Kevin Durant al acecho del récord de Michael Jordan

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La historia de la NBA está a punto de ser reescrita. Kevin Durant, en su 19ª temporada como profesional, ha llegado al umbral de una de las marcas más emblemáticas del deporte: los 32,292 puntos de Michael Jordan.

Tras su última actuación con los Rockets, Durant elevó su cuenta personal a 32,267 puntos, dejando la diferencia en una cifra que, para un jugador de su calibre, parece de trámite: 26 unidades. Superar a "Su Majestad" no solo lo metería en el Top 5 histórico, sino que abriría un debate profundo sobre su lugar entre los mejores atacantes de la historia.

El ascenso en la jerarquía histórica

El camino hacia la cima de la anotación ha sido una carrera de fondo donde Durant ha ido dejando atrás a leyendas vivas. En este momento, la tabla histórica de la liga muestra a un inalcanzable LeBron James en la cima con 43,229 puntos, seguido por la leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, con 38,387.

Más abajo en el podio se ubica "El Cartero" Karl Malone, con 36,928 puntos, mientras que la cuarta posición la defiende la memoria de Kobe Bryant con 33,643. Es precisamente tras el quinto puesto de Michael Jordan y sus 32,292 unidades donde Durant se encuentra actualmente al acecho, consolidado en la sexta casilla con sus 32,267 puntos y con la mira puesta en desplazar al mítico "23" de los Bulls este mismo fin de semana.

A diferencia de otros jugadores, el ascenso de Durant ha destacado por una eficiencia asombrosa. Con un promedio de 25.7 puntos por partido esta temporada, el alero ha mantenido una consistencia que desafía el paso del tiempo. El propio Durant ha mostrado un respeto reverencial ante la inminencia del récord:

Todo apunta a que el récord caerá en el próximo compromiso de los Rockets. Dada su media anotadora y su rol central en el esquema de Houston, Durant podría desplazar a Jordan este mismo fin de semana. Una vez superado el mito de Chicago, el siguiente objetivo en el horizonte será el registro de Kobe Bryant, una meta que Durant podría alcanzar durante la próxima temporada 2026-2027 si mantiene su ritmo actual.