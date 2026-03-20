SPB: Juegos destacados del fin de semana y dónde verlos gratis en Venezuela

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Andrea Matos Viveiros

Los encuentros más destacados del baloncesto criollo se disfrutan en vivo y de forma gratuita a través de Meridiano Televisión.

Cada semana, el canal transmitirá partidos clave de la ronda regular, llevando toda la intensidad de la SPB a los hogares venezolanos. Además, la cobertura no se limita a la señal abierta, ya que los juegos también están disponibles en alta definición mediante plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go.

Viernes 20 de marzo. Trotamundos de Carabobo vs Piratas de La Guaira / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Sábado 21 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.

/ Inicio 6:00 p.m. Domingo 22 de marzo. Piratas de La Guaira vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.

Sintoniza la SPB 2026 a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en d