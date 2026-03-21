Luka Doncic solicita desestimar demanda de Anamaria en EE. UU.

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El drama personal de Luka Doncic ha pasado de las redes sociales a una compleja batalla legal transatlántica. Según reportes obtenidos por TMZ, la estrella de los Lakers ha solicitado formalmente a un tribunal de California desestimar la demanda de pensión alimenticia presentada por su ex-pareja, la modelo Anamaria Goltes.

El núcleo del argumento de Doncic es la jurisdicción. El jugador y sus representantes legales sostienen que la demanda fue presentada en el "país equivocado", ya que tanto la madre como las dos hijas de la pareja, Gabriela y Olivia, residen actualmente en Eslovenia y no en los Estados Unidos.

El conflicto de las dos sedes

La situación legal es un rompecabezas de fronteras. Mientras Anamaria busca ampararse en las leyes de California (estado conocido por sus elevadas asignaciones de pensión alimenticia), Doncic revela que él ya había tomado la iniciativa legal en su tierra natal.

Febrero 2026: Doncic presentó una petición en Eslovenia que ya aborda la custodia y manutención.

Marzo 2026: Anamaria interpone la demanda en Los Ángeles tras su ruptura oficial.

Doncic afirma que intentó durante meses convencer a Goltes de mudarse a EE. UU. con las niñas, pero que ella decidió regresar permanentemente a Europa en mayo de 2025. Según el jugador, el hecho de que sus hijas vivan en el extranjero invalida la autoridad de los tribunales californianos para decidir sobre el caso.

"Cubro todos los gastos"

En los documentos presentados, el esloveno acusa a su ex-pareja de buscar un beneficio económico mayor al optar por la justicia estadounidense. Doncic asegura que, hasta la fecha, ha cubierto el 100% de los gastos de sus hijas sin limitación alguna y que su prioridad sigue siendo el bienestar de las pequeñas.

"Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas", declaró recientemente el jugador, quien ha encontrado en la cancha un refugio ante la crisis familiar, promediando actuaciones históricas con los Lakers en las últimas semanas.

Impacto en la cancha

A pesar de la tormenta personal, que incluyó reportes de incidentes tensos en Eslovenia durante el nacimiento de su segunda hija en diciembre pasado, Doncic sigue liderando la NBA en anotación. Para la organización de los Lakers, la estabilidad de su máxima figura es prioridad, mientras los abogados de ambas partes se preparan para lo que parece ser un largo camino judicial.