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Vibrante jornada dominical: La SPB enciende los tabloncillos de Venezuela

Mientras Gaiteros busca mantener su hegemonía en Maracaibo, el duelo entre Piratas y Héroes se perfila como el plato fuerte con transmisión nacional para todo el país por Meridiano TV

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Eimy Carta
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 01:41 pm
Vibrante jornada dominical: La SPB enciende los tabloncillos de Venezuela
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La temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) no da tregua, y para este domingo la agenda promete emociones intensas en tres sedes distintas. La jornada dominical está diseñada para mover la tabla de posiciones, destacando el choque de trenes en el litoral central y el invicto que defiende el actual campeón.

La acción se distribuye de la siguiente manera, comenzando desde media tarde para el deleite de la fanaticada:

  • Guaiqueríes de Margarita vs. Diablos de Miranda (5:00 PM): La "Tribu" recibe en el Gimnasio Ciudad de La Asunción a unos Diablos que buscan escalar puestos en la Conferencia Oriental.

  • Piratas de La Guaira vs. Héroes de Falcón (5:45 PM): El Domo José María Vargas será el escenario de un duelo estratégico entre dos organizaciones que aspiran a la postemporada.

  • Gaiteros del Zulia vs. Pioneros del Ávila (6:00 PM): El quinteto musical, que ha tenido un arranque de temporada impecable, defenderá su casa en el PEBA contra la joven y peligrosa franquicia capitalina.

Héroes de Falcón bajo el foco de Meridiano TV

Para los aficionados que no puedan asistir a los gimnasios, la buena noticia es que el baloncesto llegará a sus hogares. La jornada de Héroes de Falcón en su visita a La Guaira contará con cobertura especial, ya que el encuentro ante Piratas será transmitido en vivo a través de la señal de Meridiano TV, los especialistas en deportes.

Con este despliegue, la SPB reafirma su compromiso de llevar el mejor espectáculo de las alturas a cada rincón de Venezuela, en una campaña donde cada canasta cuenta para definir quiénes sobrevivirán a la fase regular.

 

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