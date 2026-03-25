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SPB: Marinos ratifica su buen presente con una victoria sólida sobre Centauros

Las emociones del duelo entre Marinos de Oriente y Centauros de Bolívar se vivieron a través de las pantallas de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 09:40 pm
SPB: Marinos ratifica su buen presente con una victoria sólida sobre Centauros
Foto: @marinosbbc
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En una nueva jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), que además tuvo transmisión de Meridiano Televisión, los Marinos de Oriente consolidaron su presencia en los primeros lugares de la clasificación con un nuevo triunfo, esta vez por 80 a 60 ante Centauros de Bolívar.

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Sin muchas sorpresas

Las acciones en el Gimnasio "Hermanas González" iniciaron con mucha intensidad. Ambos conjuntos protagonizaron un ida y vuelta muy cerrado, con varios aciertos en defensa y con un par de canastas que marcaron diferencia para el conjunto bolivarense, quienes cerraron el primer cuarto con ventaja de tres puntos.

Sin embargo, el Acorazado Oriental fue el dueño absoluto del segundo cuarto. Y es que los dirigidos por el técnico Silvio Santander arrasaron con todo a su paso, demostrando un juego colectivo de altísimo nivel de principio a fin. Dicho cuarto cerró 30-9 y sirvió para afrontar la segunda mitad con un poco más de tranquilidad.

Si bien Centauros supo reaccionar en el tercer cuarto para ganarlo otra vez con diferencia de tres puntos, al final Marinos terminó de certificar su victoria con un último cuarto en el que cumplieron sin muchos inconvenientes.

De esta manera, Marinos de Oriente logra su sexto triunfo de la temporada con solo dos derrotas. Por su parte, Centauros de Bolívar cae por sexta ocasión en siete presentaciones.

Mejores anotadores de Marinos de Oriente

  • Alphonso Anderson | 16 puntos | 5 rebotes | 3 asistencias
  • Bryan Jefferson | 11 puntos | 4 rebotes | 1 asistencia
  • Anthony Pérez | 11 puntos | 4 rebotes | 1 asistencia
  • Malik Dime | 10 puntos | 5 rebotes | 1 asistencia

Mejores anotadores de Centauros de Bolívar

  • Daquan Brooks | 20 puntos | 3 asistencias
  • Ulbert Possu | 8 puntos | 1 rebote | 2 asistencias
  • Miguel Lunar | 6 puntos | 2 rebotes
  • Quinterian Mcconico | 6 puntos | 5 rebotes
  • Emilio Capparé | 6 puntos | 2 rebotes

 

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