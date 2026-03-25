Baseball Champions League

Próximos juegos de la Baseball Champions League Américas en vivo y gratis

Meridiano Televisión transmite esta semana la Baseball Champions League Américas 2026 en vivo y gratis para Venezuela

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Meridiano

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 10:53 am
Próximos juegos de la Baseball Champions League Américas en vivo y gratis
Cocodrilos de Matanzas / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del beisbol internacional está encendida con la Baseball Champions League Américas 2026, un torneo que reúne a clubes campeones en una competencia intensa y de alto nivel. A lo largo de la semana, los equipos se enfrentarán en duelos clave que pondrán a prueba su ofensiva, pitcheo y estrategia, ofreciendo partidos vibrantes para los aficionados de Meridiano Televisión. Cada jornada será determinante para definir a los finalistas, por lo que no habrá margen de error.

El canal de los especialistas en deportes llevará la acción de todos los encuentros en vivo y gratis por señal abierta y streaming de meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go. Con figuras destacadas y rivalidades internacionales en escena, este campeonato promete espectáculo, intensidad y momentos memorables que celebran la pasión por el beisbol en toda América.

Calendario de próximos juegos por Meridiano Televisión

  • Miércoles 25/03: CTBC Brothers vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 m.)
  • Jueves 26/03: Cocodrilos de Matanzas vs Los Dantos (12:00 m.)
  • Viernes 27/03: Kane County Cougars vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 m.)
  • Sábado 28/03: CTBC Brothers vs Kane County Cougars (12:00 m.)
  • Domingo 29/03: Gran Final (4:00 p.m.)

No te pierdas cada jugada de la Baseball Champions League Américas 2026 en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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